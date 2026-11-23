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TORRELAVEGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) que condone cerca de 27.000 euros que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) reclama a los vecinos del edificio de Ronda Garcilaso, número 6, de Torrelavega, y que adopte las medidas necesarias para "detener los embargos que están sufriendo las cuentas de la comunidad de propietarios".

Así lo ha reclamado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el candidato de la formación por la comunidad al Congreso, Pablo Gómez, quien se ha reunido con los afectados para conocer su situación y las últimas actuaciones de la Administración.

Según ha trasladado, los vecinos expusieron su preocupación por los embargos de sus cuentas, que "agravan todavía más las dificultades económicas que llevan años soportando".

Podemos ha considerado que el Ejecutivo cántabro "no puede limitarse" a reclamar dinero a "unos propietarios que llevan desde 2019 afrontando las consecuencias de un conflicto relacionado con las obras realizadas en el local del ICASS situado en la planta baja del inmueble".

Gómez ha señalado que el edificio tuvo que ser apuntalado tras detectarse importantes daños y los vecinos "llevan años reclamando una solución que les permita recuperar la normalidad en sus viviendas".

REPROCHE A URRUTIA

Por otra parte, la formación ha incidido en que Isabel Urrutia, actual candidata del PP al Congreso por Cantabria, protagonizó en marzo de 2023 una batería de preguntas parlamentarias sobre este mismo edificio cuando ejercía la oposición.

Entonces, exigía explicaciones sobre las actuaciones realizadas, las soluciones ofrecidas a los propietarios y la voluntad del Gobierno de resolver el problema.

Podemos ha apuntado que durante el Pleno del Parlamento del 20 de marzo de 2023, Urrutia "reprochó" al Ejecutivo PRC-PSOE que "se limitase a escudarse en las resoluciones judiciales" y afirmó, dirigiéndose a la consejera de entonces, que "uno gobierna, no para leer sentencias en esta tribuna, para realizar acciones".

También ha incidido en que llegó a preguntar: "¿cree usted que es digna una vivienda donde sus propietarios viven con sus viviendas totalmente apuntaladas?", y advirtió que "¿está esperando a que se caiga el edificio, a que le caiga en la cabeza a alguno de estos vecinos algo?".

"Esas exigencias que Isabel Urrutia formulaba en 2023 son las que hoy le hacemos a ella y a su Gobierno", ha afeado la formación morada a la 'popular'.

Por ello, Pablo Gómez ha aseverado que los vecinos "no necesitan que la Administración les reclame 27.000 euros y les embargue las cuentas. Necesitan que se les dé una solución, que se les condone esa deuda y que puedan dejar atrás un problema que arrastran desde hace siete años".

Finalmente, ha reclamado que el Gobierno cántabro adopte las medidas administrativas y legales necesarias para condonar la cantidad reclamada por el ICASS, paralizar los procedimientos de embargo y evitar que la comunidad siga acumulando perjuicios económicos.

Asimismo, ha exigido una evaluación técnica actualizada del estado del edificio, información sobre las ayudas para rehabilitación que el Gobierno "anunció en marzo de 2023" y una solución definitiva para los propietarios.

"Urrutia dijo que gobernar era realizar acciones y no limitarse a leer sentencias. Ahora tiene la responsabilidad de demostrarlo. No se puede exigir desde la oposición que se proteja a los vecinos y, cuando se llega al Gobierno, permitir que la propia Administración les reclame dinero y embargue sus cuentas", han concluido desde Podemos.