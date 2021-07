La Policía de Santander controlará los aforos para evitar aglomeraciones este fin de semana

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a poner en marcha este fin de semana dispositivos específicos por parte de la Policía Local para garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos. Los dispositivos consistirán, fundamentalmente, en controles de aforos para evitar aglomeraciones y preservar de este modo las medidas sanitarias y de seguridad.

Así lo ha anunciado el concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, quien, al igual que ya hiciera la alcaldesa, Gema Igual, esta semana en dos ocasiones, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" individual y colectiva ante el incesante aumento de casos e incidencia de coronavirus en la ciudad "que preocupan y mucho" en el seno del Consistorio santanderino.

Por ello, ha insistido en la colaboración ciudadana ante la dificultad de controlar aforos, hacer guardar la distancia social recomendada y poder garantizar el uso de mascarillas, especialmente, entre el grupo de jóvenes, a quienes ha rogado que sean "prudentes y conscientes de la gravedad que supone para toda la ciudadanía el incremento de casos y de incidencia".

Y ha recordado las "negativas consecuencias" que puede tener para la hostelería, el comercio y el turismo de la ciudad subir de nivel de alerta en plena época estival.

"Tenemos en nuestra mano controlar los contagios si actuamos con responsabilidad y precaución. El virus está ahí por lo que hay que seguir cumpliendo a rajatabla los protocolos establecidos por Sanidad", ha subrayado.

Nalda ha precisado que este llamamiento a la responsabilidad no significa que no se salga de casa y en el caso de los jóvenes que no disfruten de su tiempo de ocio "pero hay que extremar las precauciones".

Finalmente, se ha dirigido a los hosteleros, a quienes ha agradecido el "esfuerzo" que están haciendo por cumplir las normas "a veces en circunstancias realmente difíciles porque las situaciones son muy cambiantes" pero les ha rogado "un extra de responsabilidad" ante la realidad que se vive en la ciudad.

"Queremos que los hosteleros colaboren de forma decidida y que no duden en contactar con la Policía Local en el caso de que vivan situaciones que puedan escapar a su control", ha concluido.