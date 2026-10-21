'La Potra', Marwán, Tierra Santa, Pedrá y el Rock N' Roses Fest, en la programación de 2027 de Escenario Santander

Isabel Aaiún - ESCENARIO SANTANDER

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Escenario Santander ya ha adelantado los nombres de algunos de los artistas que incluirá su programación para el próximo año. Isabel Aaiún 'La Potra', Marwán, Tierra Santa, Pedrá y el Rock N'Roses Fest son las primeras confirmaciones que ha anunciado la sala.

La venta de entradas anticipadas ya se ha iniciado en la página web escenariosantander.com y plataformas autorizadas.

Todo para un arranque de temporada que combinará grandes giras nacionales, aniversarios históricos y festivales tributo de primer nivel. Y es que en 2027 se espera la presencia de 120 artistas, al igual que en las ediciones anteriores.

Así, la celebración del Rock N' Roses Festival el 30 de enero reunirá en una sola noche a Gansos Rosas (dentro de su gira 20 aniversario tributo a Guns N' Roses), acompañados por Lovehunters (tributo a Whitesnake) y Motörkillers (tributo a Motörhead).

Mientras que el rock transgresivo será el gran protagonista con el regreso de Pedrá, la banda tributo a Extremoduro más aclamada del país. Ofrecerá un repaso de más de dos horas por los grandes himnos de la formación de Plasencia el 27 de febrero.

Escenario Santander también tiene confirmada la actuación de lo que han denominado el "fenómeno musical de la temporada". Isabel Aaiún, conocida por su tema 'Potra Salvaje', desembarcará el 2 de abril en la ciudad con su gira Tour Caminante 2027.

En cuanto a la canción de autor, el punto álgido lo pondrá Marwán y su gira Adrenalina 2027 el 30 de abril. El poeta y compositor madrileño cantará sus nuevos temas en un show íntimo y vibrante.

La última de las confirmaciones tiene como destinatarios a los amantes del heavy metal con una cita con Tierra Santa. La mítica banda riojana celebrará su 30 aniversario sobre los escenarios dentro de una gira conmemorativa que repasará sus tres décadas de grandes éxitos.