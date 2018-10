PP se abstendrá a la comisión sobre el SCS promovida por Podemos

Publicado 13/09/2018 14:26:52 CET

Acusa a Podemos de haber "cambiado de criterio" sobre Real y haber roto el "frente común" de la oposición contra su actuación

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP asegura que no tiene "ningún temor" a la comisión parlamentaria impulsada por Podemos y apoyada por el resto de partidos para investigar las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) no solo en esta legislatura sino en la anterior y, pese a no estar de acuerdo con el objeto de la misma, no se opondrá sino que se abstendrá.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del PP de Cantabria y del grupo popular en el Parlamento, María José Sáenz de Buruaga, quien ha puntualizado que esa será la postura de su partido si no se reorienta el objeto de la comisión de Podemos a uno que sea "razonable" y "común".

Además, tal y como ya anunció el miércoles el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, ha insistido en que su partido promoverá, de forma paralela, la creación de una comisión de investigación que aclare la actuación del Gobierno regional (PRC-PSOE) y de la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real en este asunto y su modo de actuar desde que en febrero tuvo conocimiento del email de la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, denunciando irregularidades en la contración del SCS esa legislatura.

Y es que para Sáenz de Buruaga y el PP la comisión de investigación propuesta por Podemos no busca "investigar nada", "solo enturbiar" y tiene como "único fin hacer el trabajo sucio al Gobierno y buscar dar una coartada a la consejera" y "diluir" la responsabilidad de esta en las "graves irregularidades" cometidas durante su gestión al frente de Sanidad.

Así, ha opinado que, al ampliar el periodo a analizar a la anterior legislatura, en la que ella misma fue consejera de Sanidad, se pretende "poner al mismo nivel lo que no está".

"No es la gestión del PP la que está bajo sospecha; no es la gestión del PP la que ha sido denunciada por los responsables de Servicio de Contratación; no es la gestión del PP la que ha sido puesta en cuestión por la Intent General y la que está invesgando la Fiscalía", ha dicho Sáenz de Buruaga.

La líder del PP ha añadido que tampoco fue ella quien, como consejera de Sanidad, "recibió una denuncia y la ocultó, la tapo, la escondió". "No fui yo la consejera que ha sido incapaz de dar explicaciones, no fio yo la consejera que tuvo que cesar a los altos cargos, el 1 y el 2 del Servicio Cántabro de Salud, que tuivieron que salir corriendo. No fui yo la consejera que se niega a asumir las responsabilidades de su gestión", ha insistido.

Y es que Sáenz de Buruaga ha defendido que el hecho de que Real "sea sospechosa" no convierte en "sospechosos a todos los que han pasado" por el cargo de consejera de Sanidad.

Pese a ello, la líder del PP ha asegurado que no tiene ni "jamás" ha tenido "el más mínimo temor a ninguna comisión de investigación". "Jamás hubo una gestión más perseguida, más escrutada y tampoco más avalada que la gestión del Partido Popular al frente de la Consejería de Sanidad", ha dicho.

ACUSA A PODEMOS DE HABER "CAMBIADO DE CRITERIO"

Por ello, es por lo que el PP no se va a oponer a la comisión que plantea Podemos --tampoco tiene mayoría suficiente para hacerlo-- pero ha avisado que tampoco "va a comulgar con ruedas de molino" ni la va apoyar a no ser que se cambie el objeto de la misma hacia uno "razonable" y "común".

La dirigente del PP ha acusado a Podemos de haber "recogido el guante" lanzado por el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, y haber "cambiado de criterio" en este asunto y de haber "roto" el "frente común" de la oposición contra la actuación de la consejera en este asunto.

En una rueda de prensa para hablar de las prioridades del PP en este nuevo curso político, Sáenz de Buruaga ha avanzado que su partido seguirá exigiendo la dimisión de Real porque, a su juicio, "ningún Gobierno serio", después de lo que se sabe sobre las irregularidades en el SCS, puede poner 800 millones de euros del presupuesto de Sanidad en manos de la socialista cuando su gestión está "bajo sospecha" y ha habido "demasiadas cosas que no ha podido explicar".