PP acusa al PSOE de no apoyar en el Senado a la automoción ni a los dueños de vehículos no eléctricos

De las Cuevas (PP) acusa a PSOE de no apoyar en el Senado a la automoción ni a los dueños de vehículos no eléctricos

Cree que el Ejecutivo central está abordando con "ligereza" la "compleja" transición del mercado de la automoción

El senador por Cantabria del PP Félix de las Cuevas ha acusado al PSOE de "no haber querido respaldar expresamente" ni a la industria de automoción ni a los dueños de vehículos no eléctricos durante el debate de una iniciativa en el Senado.

En la Cámara Alta se ha debatido este miércoles una moción del PSOE a favor de la transición del vehículo eléctrico, a la que el PP había presentado varias enmiendas de adición que, en su mayoría, no han sido aceptadas.

A juicio del PP, la moción del PSOE era "muy incompleta e insuficiente" para dar garantías de transición razonable a un sector "vital" para la economía española y para cientos de miles de hogares de trabajadores en España.

Por ello, los populares plantearon varias enmiendas de adición de las que solo una fue aceptada, algo que ha criticado De las Cuevas. Pese a ello, el grupo popular ha decidido abstenerse en la votación de la moción.

En un comunicado, el PP ha explicado que los puntos fundamentales que reclamaban desde el grupo popular, y que defendió desde la tribuna de oradores el senador cántabro, eran, entre otros, el de instar al Gobierno de España a establecer un objetivo claro y definido en el tiempo en materia de venta y matriculación de vehículos eléctricos en consonancia con el conjunto de la UE y también para otras tipologías de vehículos de alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental, como los coches de hidrógeno, vehículos híbridos, etc.

Pedía también estudiar el aumento de la demanda eléctrica que puede suponer la progresiva integración del vehículo eléctrico en aras de incrementar la potencia eléctrica de origen libre de emisiones instalada en España con la finalidad de realizar una transición ordenada del modelo de transporte en nuestro país, y que ello se traduzca en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Llamaban también a desarrollar un plan de apoyo a la industria automovilística basado en criterios de "neutralidad tecnológica", que cuente con un programa de incentivos económicos y fiscales a la inversión en I+D+i con una doble finalidad.

Además, los 'populares' pedían favorecer la distribución del stock disponible de vehículos no eléctricos (con especial atención a aquella parte del mismo que resulte de mayor eficiencia ecológica) por parte de los concesionarios, y garantizar que España siga siendo un país fabricante y exportador de vehículos, favoreciendo la transformación del sector y generando un contexto atractivo para su desarrollo que evite la deslocalización de la industria automovilística.

Sin embargo, el PP ha explicado que el único punto aceptado por el grupo socialista fue el primero.

De las Cuevas considera que los socialistas, con su rechazo a casi todas las enmiendas del PP, "no han querido respaldar expresamente ni a la industria de automoción con sus empleos para evitar deslocalización de producciones; ni al apoyo a tecnologías de eficiencia ecológica distintas del motor eléctrico, ni a la precaución para que el aumento de consumo eléctrico no produzca contaminación en la generación del aumento de suministro eléctrico, ni a proteger a los "compradores de buena fe, que son dueños de un vehículo no eléctrico y no merecen ser perseguidos por la Administración".

"Parece que el Gobierno quiere acosar a los compradores de buena fe y a quienes no se pueden permitir económicamente un vehículo eléctrico, aparte de que no tiene ninguna solución para el stock acumulado por esta crisis", ha aseverado.

De las Cuevas, en su intervención, ha hablado de la "distorsión del mercado" que, a su juicio, el Gobierno provocó con su actitud sobre el diésel, y reclamó que no se produzcan nuevas.

Ha indicado que 8.000 de los 25.000 vehículos eléctricos adquiridos el pasado año en España estaba producidos fuera del país, lo que, en su opinión, muestra claramente los riesgos de deslocalización y que lo sucedido con Nissan en Barcelona ocurra con más plantas españolas.

El senador ha destacado la gran repercusión de la automoción en el PIB, el empleo y el volumen de exportación, y ha reclamado a los socialistas garantías de que seguiremos siendo un país exportador (actualmente España exporta el 85% de su producción automovilística).

El senador, además, ha reclamado "que no se cometan más errores como en el caso de la industria electrointensiva", y ha pedido al PSOE que las alegaciones de Asturias, Cantabria y Galicia al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, "y no se descuelgue este verano con un bodrio que no sirva para nada".

De las Cuevas ha expresado su "preocupación" ante la "ligereza" con la que, a su juicio, el PSOE aborda una cuestión tan "compleja" como la transición en el mercado de automoción, e instó a los socialistas a convocar y poner a trabajar este verano la Comisión de Industria de la Cámara Alta, que trata asuntos que reúnen el 40% del PIB de España y que por tanto está llamada a buscar soluciones y consensos.