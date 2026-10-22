El PP afirma que la posición de la mujer en el Gobierno de Cantabria con este partido está "garantizada"

Archivo - Juan José Alonso, coordinador y portavoz del PP.- Archivo - PP - Archivo

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha asegurado que la posición de la mujer en el Gobierno de Cantabria (PP) con este partido está "garantizada", que es lo que "preocupa realmente" al Ejecutivo, y ha indicado que "los aspectos legales los resolverán los técnicos que correspondan".

Así lo ha manifestado Alonso este jueves en declaraciones a la prensa, después de que el PRC y el PSOE hayan denunciado que la sustitución de Isabel Urrutia por Juan Sáez Bereciartu al frente de la Consejería de Presidencia y Justicia supondrá un incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad, al reducir la presencia femenina en el Gobierno regional por debajo del 40 por ciento.

El portavoz 'popular' ha insistido en que "la igualdad y la capacidad, el mérito y la responsabilidad de las mujeres en el Partido Popular es algo que está fuera de toda duda" y ha instado a regionalistas y socialistas a hacer "un repaso de su trayectoria, de sus declaraciones y de sus hechos pasados".

Ha criticado que el PRC y PSOE pretendan dar "lecciones ahora de igualdad y feminismo" cuando, en el caso de los regionalistas, "hasta 19 años después de que el señor Revilla tuviera responsabilidades de gobierno no nombró a ninguna mujer en ninguna de sus competencias ni de las de sus consejerías sobre las que tenía capacidad para nombrar mujeres", además de "las declaraciones públicas que hizo sobre la prostitución en una época que todos conocen", ha apostillado.

En cuanto a los socialistas, ha asegurado que "no hay partido ni gobierno que ha hecho más daño a la mujer", con leyes como la de 'Solo sí es sí', que "ha liberado a cientos de depredadores sexuales, dejándoles en la calle, rebajando sus condenas" o los fallos de las pulseras del Sistema VioGén, que "no se han explicado todavía".

También ha censurado las conversaciones y audios de ministros y de altos responsables del Partido Socialista "utilizando a la mujer como mercancía" y "con dinero público y con empresas públicas colocando a sus amantes, sus queridas cuando no prostitutas, pagadas por todos los españoles para el disfrute, el uso y la humillación de la mujer por parte de sus dirigentes socialistas".

Por el contrario, ha destacado que "el Partido Popular demuestra la igualdad con hechos, no con declaraciones vacías, y lo que demuestra es la responsabilidad, la creencia que tenemos en las mujeres por su valía, capacidad y mérito", en referencia a que la presidenta de Cantabria, la del Parlamento y las cabezas de lista al Congreso y al Senado son mujeres.

"Este Gobierno y el Partido Popular de Cantabria es el más feminista de la historia de Cantabria, con respecto al mérito, la capacidad y la valía de la mujer. Es incuestionable la responsabilidad, el compromiso del Partido Popular con la igualdad con la mujer", ha reiterado.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció este miércoles que Urrutia encabezará la lista del PP cántabro al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, será cabeza de cartel al Senado.

En caso de que Igual decida dimitir como diputada con anterioridad, el siguiente en la lista del Grupo Popular es José Luis Blanco, director de Citrasa (cargo incompatible como diputado), seguido de Pedro Manuel Martínez, alcalde de Campo de Enmedio.

PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Por otro lado, Alonso se ha referido a un mensaje que ha publicado en las redes sociales el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, respecto a la vivienda.

El portavoz 'popular' ha criticado a "quien ha descubierto la vivienda ahora como una oportunidad electoral" que "después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa la vivienda se ha convertido en la mayor preocupación de los cántabros y de los españoles".

En este punto, ha apuntado que "ha hecho cero viviendas públicas durante su mandato, ha protegido más a alguien que ocupa que al legítimo propietario y ha provocado que miles de viviendas salgan del mercado de alquiler, lo que está provocando una tensión enorme en el mercado".

Frente a esto, ha destacado que el Gobierno cántabro de Buruaga, desde el principio de la legislatura, inició la construcción y el desarrollo de vivienda pública y puso en marcha políticas de rebaja fiscal "importantes", que se van a seguir "profundizando" en los próximos presupuestos que se presentarán "en breve" en el Parlamento, "para que la vivienda no sea inaccesible".

Asimismo, ha señalado que se están reformando todos los instrumentos legales como los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) para que se puedan poner a disposición de los cántabros "miles" de viviendas, que es "lo que necesita Cantabria" y España.

Por lo tanto, ha sentenciado que "el trabajo, tanto como la igualdad y la vivienda, se demuestra con hechos y no con declaraciones vacías".