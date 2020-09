El PP "arrimará el hombro" para reconstruir Cantabria en este curso político "clave"

Actuará en base a los tres ejes de la sanidad, la recuperación económica y del empleo y la reivindicación ante el Estado

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que "arrimará el hombro" y apoyará al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) para consensuar un plan de reconstrucción y defender a la región del "maltrato intolerable" de Pedro Sánchez en este nuevo curso político que "va a ser clave" porque "se va a decidir entre la decadencia o la recuperación".

Así lo ha dicho la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha comparecido este jueves en rueda de prensa para fijar las prioridades del partido para el nuevo curso político, marcado por una situación sanitaria "inédita", a la que se suma una crisis económica y social de "dimensiones desconocidas" que, a su juicio, "puede acabar en catástrofe si no se actúa con cabeza y determinación". "Lo que está por venir es durísimo", ha sentenciado.

Por ello, ha indicado que la acción política del Partido Popular se centrará en tres ejes: la sanidad y la lucha contra la pandemia, la recuperación de la economía y el empleo y la reivindicación ante el Estado.

En cuanto al primer eje, la presidenta del PP ha subrayado que es "imprescindible" que el Gobierno de Cantabria recupere el control sobre la pandemia para eliminar el riesgo de colapso sanitario y evitar un segundo confinamiento, porque "si no lo hace no habrá recuperación económica posible".

Para ello, ha reclamado al Ejecutivo que adopte de una vez por las medidas que el PP y los profesionales llevan "meses reclamando", como formar y contratar más rastreadores para poder realizar un seguimiento rápido y eficaz de los casos, test masivos a la población y pruebas PCR periódicas a los sanitarios, personal de las residencias de mayores y docentes.

Además, ha reclamado un plan de refuerzo de la atención primaria que garantice la contratación de médicos y enfermeros para reforzar las plantillas y mejorar la atención en centros de salud y residencias de mayores y reabrir consultorios rurales cerrados y recursos para mejorar la atención telemática, domiciliaria y telefónica.

La propuesta del PP incluye también un plan de choque que permita recuperar la asistencia a los enfermos no Covid, ha explicado Buruaga, quien ha reclamado al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, una política sanitaria "seria, rigurosa, actualizada y que trace el camino a seguir, porque hasta ahora el regionalismo ha sido un convidado de piedra".

RECUPERAR CANTABRIA Y REIVINDICAR AL ESTADO

La segunda prioridad del partido será la economía y el empleo, para recuperar Cantabria "sin dejar a nadie atrás", usando instrumentos como el fondo europeo de recuperación, el presupuesto de la región para el próximo ejercicio y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que a juicio de Sáenz de Bururaga "ha empezado muy mal porque a estas alturas Cantabria no tiene un plan de recuperación".

La presidenta del PP ha reiterado que es necesario un plan de recuperación que nazca de un amplio consenso político, social e institucional, y un acuerdo sobre las directrices presupuestarias de legislatura. Con ello, los 'populares' estarían dispuesto a apoyar los tres próximos presupuestos de la legislatura, ha dicho Sáenz de Buruaga.

Y ha advertido de que el PP "no va avalar chapuzas ni a ser cómplice de la desidia y la ineficacia presupuestaria que está dañando a los hogares, a los negocios y a los municipios".

En cuanto al tercer eje, ha opinado que Cantabria necesita también un Gobierno "sólido, fuerte y firme, capaz de defender a los cántabros de los continuos agravios de Pedro Sánchez".

Según la presidenta, el propio PRC admite ya que el Gobierno de Sánchez "no está siendo beneficioso para Cantabria, pero al mismo tiempo le ha dejado hacer y ha dado hilo a la cometa".

"Quejarse amargamente del PSOE nacional como hace Miguel Ángel Revilla y seguir aliado con el PSOE regional es insostenible, porque difícilmente le va a poder plantar cara, difícilmente va a poder acabar con ese maltrato un Ejecutivo que tiene al enemigo de Cantabria dentro, que tiene a Sánchez sentado en el Consejo de Gobierno. Eso ya no es defender a Cantabria. Eso es ofender a Cantabria", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que el PP hará un "frente común" con todo el que defienda los intereses de Cantabria ante el Gobierno de España, pero no acompañará las "genuflexiones políticas del regionalismo ante Pedro Sánchez cuando maltrata" a la región.

Así, ha avanzado que seguirá haciendo una oposición "constructiva", lo que "no significa un cheque en blanco" al Gobierno. "Nosotros estamos para colaborar por Cantabria, no para regalar un silencio acrítico ni para dejar a la sociedad indefensa y sin alternativa ante una coalición que no funciona", ha concluido.