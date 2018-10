El PP de Camargo acusa al concejal de Hacienda (PRC) de "confundir congelación y bajada de impuestos"

Actualizado 26/01/2017 19:22:56 CET

CAMARGO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Camargo y exconcejal de Hacienda en el equipo de Diego Movellán, Amancio Bárcena, asegura que la propuesta del equipo de Gobierno local (PSOE-PRC) en materia fiscal para este año no suponía una rebaja de impuestos, sino una congelación de los mismos y ha acusado al actual responsable de esta área, Héctor Lavín, de "confundir" ambos términos o, si no, de intentar "contar cuentos" a los ciudadanos.

"Prefiero interpretar las declaraciones de Lavín como una profunda laguna en conocimientos que ya debería haber adquirido porque de otro modo solo restaría entender que un señor de la edad y responsabilidad de Don Héctor está tratando de contar cuentos para niños a sus vecinos adultos", ha afirmado en un comunicado Bárcena.

De hecho, ha señalado que el propio equipo de Gobierno "reconoció" que su propuesta fiscal lo que hacía era "congelar" los impuestos, estos es "ni subir ni bajar". "O lo que es lo mismo, ahorrar cero euros a las familias", ha apostillado.

Bárcena ha reaccionado así después de que Lavín criticara la propuesta fiscal del PP, que, según los 'populares', pretendía rebajar en 500.000 euros los impuestos a la ciudadanía cuando, según dijo, la planteada por el equipo de Gobierno, y que el Partido Popular rechazó, ya suponía ese ahorro.

Ante esas declaraciones, el 'popular' ha opinado que Lavín "se hace un lío con los números". "Estoy dispuesto a explicarle con cariño y con todo el tiempo que sea necesario hasta que lo comprenda, la diferencia entre congelar impuestos y bajarlos", afirma Bárcena.

El concejal del PP ha afirmado que en el año y medio transcurrido desde que llegó al Gobierno municipal, al equipo del que forma parte Lavín "le han ocurrido situaciones tan dramáticas en lo personal y vergonzantes en lo judicial a las que sin duda se ha visto obligado a prestar atención y por ello ha desatendido el área económica". "Solo eso explica que se confunda al interpretar la propuesta fiscal que hemos presentado, que se haga un lío al cruzar los datos de ingresos y gastos", ha mantenido.

"Ni su trayectoria profesional previa parece que se orientase a que algún día tuviera que afrontar responsabilidades tan complejas, ni llegó a ellas fruto de una labor previa que le hubiera permitido prepararse ya que lo hizo fruto de una carambola, ni cuenta en su alcaldesa con una figura que pueda cubrir con sus propias carencias las carencias de su concejal", ha señalado.

Para el presidente de los populares de Camargo "sería buena idea que quien desde la oposición pedía acuerdos y negociaciones cada semana, reflexionase ahora si su actitud y la de su equipo no van orientadas a verse en la necesidad de plantearse "trucos raros" o incluso de sentarse a pactar de nuevo con su exsocio, en alusión al concejal no adscrito Marcelo Campos --expulsado del equipo de Gobierno-- para sacar adelante lo que sin esas artes no puedan.