El PP cree que están "en riesgo" los fondos UE para La Pasiega por el "notable retraso" del proyecto

Registra una interpelación para que el Gobierno regional informe del estado de la tramitación y los plazos y aclare si se llegará "a tiempo"

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado el "notable retraso" en la tramitación del proyecto del área logística e industrial de La Pasiega (Piélagos) por la, a su juicio, "dejadez" y "falta de trabajo" del Gobierno de Cantabria, algo que, según ha dicho, pone "en riesgo" que la comunidad vaya a poder acceder a fondos europeos para ejecutar el proyecto.

"No tiene buena pinta", ha opinado en rueda de prensa el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cantabria, Íñigo Fernández, quien ha anunciado que el PP ha registrado este lunes una interpelación para que el Gobierno regional dé en el Pleno del Parlamento explicaciones sobre el estado en que se encuentra la tramitación y dé plazos "precisos" para la resolución del procedimiento, el inicio de los trabajos de urbanización del polígono y para que puedan comenzar a instalarse en él empresas.

Además, en la interpelación, que se prevé que pueda formularse, en el Pleno del 19 de abril, se pide también al Ejecutivo que aclare en que estado está la negociación con el Ministerio de Fomento acerca de la ejecución de las infraestructuras necesarias para la conexión del futuro polígono a la red de carreteras y a la red ferroviaria nacional.

Fernández ha acusado al Gobierno regional (PRC-PSOE) de llevar "cuatro años de engaño" sobre este proyecto y "escuchando los mismos plazos" de tramitación, que, sin embargo, "nunca" empiezan y "pasan los años y estas obras no terminan de arrancar y la tramitación del proyecto no es que no termine de resolverse, es que nunca empieza a resolverse, por eso no avanza".

Así, el portavoz del PP ha leído varios titulares de representantes del Gobierno regional sobre este proyecto, entre ellos varios del presidente, Miguel Ángel Revilla, que datan de 2017 y en los que se anunciaba el inicio de las obras en 2019; posteriormente en 2020, y más tarde en 2021.

"Lo último que hemos sabido es que el otro día, por fin, la Consejería de Industria ha remitido el expediente a Urbanismo para que comience el inicio de la tramitación y al mismo tiempo se está anunciando que en 2021 empezarán las obras", ha indicado Fernández.

El portavoz popular cree que, sobre La Pasiega, desde el Gobierno y Revilla han hablado "mucho" pero "se ha trabajado muy poco" y, por ahora, "solo está en el papel y en discursos políticos pero hay muy poco más".

Por ello, para el PP, la "gran pregunta" es si Cantabria "va a llegar a tiempo" en la tramitación de La Pasiega para que este proyecto pueda ser financiado por los fondos europeos. En este sentido, ha advertido que para poder optar a ellos los proyectos necesitan estar "comprometidos en 2023".

En la interpelación registrada, el PP quiere que el Gobierno aclare si puede o no garantizar que este proyecto estará en condiciones y en plazo para optar a estos fondos europeos.

A juicio del PP, que La Pasiega, un proyecto "interesante para Cantabria", no estuviera en condiciones de recibir financiación europea sería algo "lamentable" y "bastante grave". "Si se pierden los fondos europeos, veremos a ver quién asume en esta región esta responsabilidad", ha afirmado Fernández.

El portavoz popular ha defendido que es el Ejecutivo el que tiene "responsabilidad exclusiva" en tramitar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y de urbanizar el polígono y ha advertido que hay "mucho trabajo por hacer en La Pasiega".

Fernández ha recordado que Revilla ha hablado de La Pasiega como el "gran proyecto" de la legislatura y algo "clave" para el desarrollo industrial de Cantabria, aunque el portavoz popular, tras advertir que ya se está en el "ecuador" de los 4 años del actual mandato, cree que "a lo mejor habría que empezar a hablar del gran fracaso de la legislatura" o de una "legislatura perdida".