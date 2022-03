El PP cree que la relación Feijóo-Revilla podría facilitar acuerdos, pero avisa de que "saldrá a ganar"

El partido en Cantabria espera poder celebrar el Congreso regional no más tarde de "junio o julio"

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, considera que la relación entre el futuro líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, podría hacer "más factible" posibles acuerdos postelectorales entre PP y PRC.

Así lo ha dicho al ser preguntada por la "aparente buena relación" que mantienen ambos dirigentes y si eso podría abrir la puerta a posibles acuerdos de Gobierno en Cantabria entre ambos partidos.

González Revuelta ha advertido que su partido "saldrá a ganar" las próximas elecciones municipales y autonómicas y a conseguir "mayoría suficiente" para gobernar.

"No nos planteamos nada de pactos. Esto es como en el fútbol: el que sale a empatar acaba perdiendo y nosotros salimos a ganar", ha aclarado, a preguntas de los periodistas, la número 2 de PP de Cantabria, quien ha reiterado que, de cara a las elecciones autonómicas y municipales que están "a la vuelta de la esquina" --en apenas un año-- su partido "no se plantea ningún otro escenario" que no sea ganar.

Sin embargo, ha reconocido que las relaciones que Feijóo pueda tener con otros líderes "pueden ayudar a muchas cosas". "Siempre es bueno tener un presidente que tenga interlocución con todos", ha manifestado.

González Revuelta ha resaltado que Revilla ha expresado varias veces su "admiración" por Feijóo, aunque cree que el presidente cántabro, tras conocer que el dirigente gallego se convertirá en el presidente del PP, "ha bajado el tono" en esas alabanzas.

LLAMA A LOS AFILIADOS A PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL

La secretaria autonómica del PP de Cantabria, que forma parte como vocal del Comité Organizador de este Congreso Nacional, ha señalado que la cita que se celebrará el 1 y 2 de abril en Sevilla, y de la que Feijóo saldrá como presidente nacional del partido (es el único candidato), "no es un congreso cualquiera", ni para el partido ni para España.

Y es que, según ha defendido, de esa Congreso va a salir "la alternativa sólida y solvente al Gobierno de Pedro Sánchez que están esperando todos los españoles". Es pues, en su opinión, "el congreso de futuro para España".

Se ha mostrado "segura" de que del Congreso saldrá un PP "más unido, más cohesionado, mas fuerte, con mas ilusión y más preparado para ganar las próximas elecciones para alivio de cántabros y españoles".

Por todo ello, González Revuelta, que ha ofrecido una rueda de prensa para informar de los detalles de la participación del PP cántabro en esta cita una vez que se ha proclamado a Feijóo candidato único a la Presidencia del PP, ha animado a los afiliados a participar en el congreso, inscribiéndose para votar y elegir al presidente de la Xunta de Galicia como líder del partido.

A su juicio, se trata del "mejor candidato y el único capaz de aunar en torno a un proyecto de unidad a esa mayoría natural" que, según ha dicho, "se encuentra a la derecha del PSOE e incluso a ese votante moderado del Partido Socialista que no reconoce a su propio partido".

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR

González Revuelta ha explicado que, a partir de ahora, "se abre el tiempo de los afiliados" del PP puesto que todos ellos pueden participar en el proceso electoral en marcha, votando de manera directa a su futuro presidente y participando en la elección de los compromisarios que acudirán al Congreso Nacional de Sevilla en las asambleas que se llevarán a cabo el 21 de marzo, de 9.00 a 20.00 horas, en las sedes o locales habilitados al efecto en los distintos municipios y comarcas de la región.

Según ha detallado, el número de compromisarios de toda España será de 3.109, de los cuales 57 representarán al PP de Cantabria (11 natos -miembros de la Junta Directiva Nacional- y 46 elegibles, uno de ellos por Nuevas Generaciones).

Como miembros natos, acudirán al Congreso Nacional la presidenta María José Sáenz de Buruaga; la secretaria autonómica María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el portavoz del grupo parlamentario, Iñigo Fernández; los cinco parlamentarios nacionales -Diego Movellán, Elena Castillo, Javier Puente, Amaya Landín y Félix de las Cuevas-; el presidente de Nuevas Generaciones, Álvaro Aguirre, y la portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Ana Urrestarazu.

Los 46 compromisarios elegibles se han distribuido por municipios y comarcas en función del número de afiliados de cada municipio y del último resultado electoral y se elegirán por votación en las asambleas del lunes 21 de marzo.

La secretaria autonómica del PP ha indicado que los afiliados que quieran participar en el proceso electoral deberán estar al corriente de pago de las cuotas desde el último congreso celebrado e inscribirse previamente antes de las 14.00 horas del 16 de marzo de manera presencial en la sede del PP o enviando un correo electrónico.

Si además de votar, el afiliado quiere participar como compromisario, deberá rellenar junto a la hoja de inscripción otra de solicitud de compromisario. La fecha para presentar esa solicitud también será el día 16 a las 14.00 horas.

La elección de los compromisarios se efectuará mediante lista abierta entre todos los candidatos que se hayan presentado en ese municipio o comarca. Resultarán elegidos compromisarios quienes obtenga más votos dentro del número asignado a cada colegio electoral.

Finalmente, González Revuelta ha informado de que el jueves, 17 de marzo, Núñez Feijóo celebrará un acto con militantes a las 21.00 horas en el Hotel Santemar de Santander, dentro de la campaña electoral que inicia hoy viernes y que le llevará a recorrer en diez días todas las comunidades autónomas.

CONGRESO REGIONAL

Además, González Revuelta ha vuelto a ser preguntada por los plazos que se manejan para que el PP de Cantabria celebre su Congreso regional, que es uno de los que aún están pendientes.

Ha señalado que la intención del PP de Cantabria "siempre fue hacer el Congreso lo antes posible" dado que las próximas elecciones municipales y autonómicas están "a la vuelta de la esquina", en poco más de un año, y hay que "hacer equipos y preparar el proyecto", si bien ha reconocido que todo lo acontecido en el partido a nivel nacional y la convocatoria del cónclave nacional "ha cambiado un poco las prioridades y los tiempos".

González Revuelta ha indicado que una vez que se celebre la cita nacional de Sevilla se retomarán los congresos autonómicos y desde el PP de Cantabria hablarán con Feijóo para establecer los plazos de la cita cántabra y espera que su celebración no se demore más allá de "junio o julio".