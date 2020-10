PP dice que sentencia contra alcalde de Cayón no implica corrupción: Nadie ha metido la mano en la caja

El partido "respeta" la resolución judicial, recuerda que no es firme y esperará a hablar con Gómez antes de hacer pública cualquier decisión

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP "respeta" la sentencia que ha condenado al alcalde de Santa María de Cayón, el 'popular' Gastón Gómez, por prevaricación administrativa, que, a juicio del partido, no implica corrupción.

"A nuestro entender, no se trata de ningún tipo de corrupción, sino que es prevaricación administrativa. Como diría el presidente Revilla: nadie ha metido la mano en la caja", ha defendido este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta.

González Revuelta ha recordado que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander "no es firme" y ha señalado que el PP no hará pública ninguna valoración ni decisión hasta no hablar antes la Dirección del partido con el alcalde.

En la sentencia, hecha pública este lunes, la magistrada considera acreditado que, entre los años 2007 y 2013, en materia de contratación de personal laboral, en la Brigada de Obras del Ayuntamiento, en las Escuelas Deportivas Municipales y en algunos proyectos de la Agencia de Desarrollo Local, "se ha omitido totalmente el oportuno procedimiento de selección y contratación de personal".

La sentencia concluye que la contratación se efectuó "de modo directo" por el alcalde de forma verbal o escrita, a pesar de que los servicios de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento presentaron escritos de disconformidad con esa manera de contratar.

Ante esta resolución, desde el PSOE se ha pedido la dimisión del alcalde ante este "escándalo estrepitoso" y se ha reclamado además que la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que dé explicaciones --algo que por ahora no ha hecho la líder de los populares cántabros sino la número 2 del partido-- y "actúe" de forma "rápida".