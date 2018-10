PP dirá 'sí' a la comisión del SCS y no ser "la excusa para que no se investigue a Real"

Publicado 21/09/2018 12:51:28 CET

Buruaga avisa de que el voto a favor no significa que el PP "trague" y cree que la "comisión es inviable, inútil y tramposa"

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP votará finalmente a favor de la comisión de investigación de las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud desde 2011, promovida y apoyada por el resto de grupos parlamentarios.

Los 'populares' dirán 'sí' en vez de abstenerse porque no quieren convertirse en la "coartada" y "excusa" para que no se investiguen los "chanchullos" de la actual consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, en alusión a las irregularidades contractuales detectadas.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que ha precisado no obstante que, pese al respaldo, su formación "sigue pensando exactamente lo mismo", es decir, que tal y como está planteada, la Comisión de Investigación impulsada por PRC, PSOE, Podemos y Grupo Mixto es "inviable, inútil y tramposa".

"Inviable, ha argumentado la líder de la oposición y exconsejera de Sanidad, porque "los diputados no disponen ni de los conocimientos, ni de los medios, ni del tiempo para investigar más de 200.000 contratos".

"Inútil -ha proseguido en un comunicado Buruaga- porque no tiene sentido investigar lo que no está bajo sospecha y la gestión del PP no lo está". Y "tramposa, porque no es mas que una treta que busca desviar la atención sobre lo importante y lo verdaderamente importante -ha añadido- es que ha habido graves irregularidades en la contratación del SCS acreditadas por la Intervención y que están siendo investigadas por la Fiscalía".

PP NO SERÁ COARTADA NI EXCUSA

Aún así, ha explicado que el PP ha decidido "apoyar expresamente" la Comisión para "anular y tumbar el único argumento del Gobierno" PRC-PSOE, que "no ha dado una sola explicación sobre la trama de contratación irregular y ha basado su defensa en un ataque a los populares diciendo que se niegan a que se investigue su etapa al frente de la sanidad, cuando no es cierto".

"Ni el PP ni su presidenta nos vamos a convertir en la coartada y la excusa para que no se investiguen los chanchullos de María Luisa Real" y, por eso, ha explicado Buruaga, "votaremos sí a la Comisión de Investigación propuesta por todos los grupos para investigar también las contrataciones del PP".

Buruaga espera que los grupos apoyen también en el Pleno del lunes, 24 de septiembre, la Comisión de Investigación paralela que ha propuesto el PP para analizar la actuación política del Ejecutivo y de la consejera de Sanidad desde que el 8 de febrero recibió un correo de una funcionaria denunciando que se estaban cometiendo irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud.

"Nosotros votaremos sí a la comisión de investigación propuesta por todos los grupos para investigar las contrataciones del PP. Veremos ahora lo que votan los demás a la comisión de investigación del PP para investigar la trama y la actuación del Gobierno en este escándalo", ha dicho.

PP NO TIENE NADA QUE TEMER

Para finalizar, Buruaga ha asegurado que el PP "no tiene nada que temer ni nada que ocultar" porque "jamás ha habido una gestión más perseguida y más escrutada" que la suya y también "más avalada", puesto que "ha superado el escrutinio de todas las auditorias de la Intervención y de los informes del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador del país".

"Veremos a ver ahora quién tiene algo que ocultar, veremos quién teme que se le investigue y veremos si los grupos que apoyan al Gobierno y, particularmente el PRC, va a hacer aquello que dijo Miguel Ángel Revilla que haría, que es votar sí a cualquier Comisión de Investigación que se plantee", ha planteado para acabar.