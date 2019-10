El PP exige a Martín que aborde esta legislatura los "deberes que tiene pendientes con la empresa"

Publicado 15/10/2019 13:24:56 CET

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Lorenzo Vidal de la Peña, ha exigido al consejero de Industria, Francisco Martín, que aborde esta legislatura los "deberes que tiene pendientes con la empresa".

Así lo ha señalado De la Peña tras haber interpelado ayer en el pleno del Parlamento de Cantabria a Martín sobre la situación actual del tejido industrial, en una intervención elaborada, según dice, a partir de las aportaciones realizadas durante más de una semana por empresariado y trabajadores de la comunidad autónoma.

En nota de prensa, el portavoz de Industria del Grupo Popular ha reclamado al consejero, entre otras cosas, que exija en Madrid el impulso al Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una actuación que algunas de las más importantes empresas de la comunidad autónoma "requieren con urgencia" para contener el gasto en consumo eléctrico, que llega a suponer "más del 50%" de los gastos de producción.

De la Peña ha explicado que, actualmente, una empresa como Solvay "no encuentra interlocutor estable con quien obtener certidumbre acerca de la normativa a la que debe someterse en el proceso de transición energética", pese a que se prevé que durante la ejecución del plan de transición, Solvay crearía un centenar de puestos de trabajo y otros veinte después.

Según el diputado del PP, la Consejería que dirige Martín debiera actuar como una "auténtica representación" de los intereses de la empresa en Cantabria que haga sentir en Madrid la necesidad de un marco regulatorio para la transición energética, así como abordar en la legislatura la Estrategia Regional de Economía Circular que la comunidad necesita, porque "el compromiso ambiental no es gratis, pero sí puede ser mucho más barato", ha dicho.

De la Peña ha reprochado a Martín que en sus nueve años como consejero, los cántabros han perdido "millones de euros y miles de empleos" por no haber hecho una auditoría de tramitación burocrática, no haber implantado un sistema de trazabilidad de expedientes y no haber creado la figura de un gestor único para una empresa.

El diputado del PP ha recordado que el presidente Miguel Ángel Revilla puso como "deberes" al consejero subir el PIB Industrial de Cantabria hasta el 23'5% y ha asegurado que su grupo parlamentario quiere ayudarle a conseguirlo "porque sus suspensos los pagamos todos los cántabros".

A este respecto ha lamentado que, tras 100 días de Gobierno, Martín no ha puesto a disposición del sector del comercio un interlocutor, ya que no se ha nombrado a la persona que ocupará la Dirección General de Comercio. También ha lamentado que el Plan de competitividad para las más de 35.000 personas que trabajan en Comercio, el 69% de mujeres, se base "en campañas de rifas, globos y pegatinas".

Igualmente, ha criticado que el consejero de Industria hable de digitalizar Cantabria y presente un proyecto europeo dotado con 1,6 millones de euros "cuando al leer la letra pequeña resulta que a la región van a llegar 106.000 euros".

De la Peña considera necesario además que Martín explique qué ha pasado con las ayudas a la Innovación, porque la Consejería ofrece más de 5 millones de euros en subvenciones y "las empresas no los quieren". "Alguna clase de lío ha montado con el dinero de los cántabros para que en alguna convocatoria no haya ni una empresa en toda la Comunidad que se haya podido acoger a estas subvenciones", ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que Cantabria es la comunidad con mayor número de empresas de logística por habitante, pymes y autónomos que "se preguntan cómo se le queda el cuerpo al consejero" cuando en Madrid su partido (el PRC) "otorga su voto a un gobierno socialista que anuncia medidas que suponen la extinción del sector tal y como lo conocemos en la comunidad".

Por todo ello, ha pedido al consejero que no se conforme con ser un "mirón político", recordando que "vienen tiempos de retos y oportunidades" pero en Cantabria los datos "retratan un desplome": la compraventa de viviendas cayó un 27,1%, la matriculación un 20%, la creación de empresas un 42,6% y "solo hay un indicador que sube", el del desempleo, hasta un 6,77% más en septiembre, "a día de hoy, el más alto de España".