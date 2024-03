El PP garantiza que los consultorios rurales seguirán abiertos: "La oposición miente"

Acusa a PRC y PSOE de querer "manipular descaradamente" a los cántabros, "generando un alarmismo irresponsable"



SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha garantizado que el consejero de Salud, César Pascual, va a mantener abiertos los consultorios rurales y ha acusado a la oposición de "mentir" y "manipular" las palabras de éste.

En un comunicado, el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, ha asegurado que Pascual, "desde el inicio de la legislatura, está trabajando para mantener abiertos los consultores rurales" y, por ello, a su juicio, "causa sonrojo ver cómo los regionalistas y los socialistas manipulan de manera tan burda" las palabras del consejero "para generar un alarmismo irresponsable sobre este asunto".

Estas palabras desde el PP a través de un comunicado llegan tras las críticas y peticiones de cese o dimisión del consejero que han realizado PRC y PSOE después de que éste afirmara ayer que el modelo sanitario actual de los consultorios rurales, con un médico con plaza en propiedad en cada centro, "no tiene ningún futuro", entre otras cosas porque no hay profesionales que acepten estos puestos.

En opinión de Alonso, "decir que el futuro del modelo actual de los consultorios rurales es complicado de mantener, no deja de ser la constatación de una realidad de lo que puede pasar en tiempos venideros".

De hecho, ha indicado que eso mismo ya lo hizo en sede parlamentaria el exconsejero socialista Miguel Rodríguez el 8 de junio de 2021, en la Comisión de Sanidad, cuando afirmó que "va a ser imposible mantener la red íntegra de centros y consultorios que tiene el Servicio Cántabro de Salud".

Por tanto, para Alonso, "no se ha dicho nada nuevo, nada que no pensara la coalición PRC-PSOE hace tres años". "Y me parece que el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, el señor Revilla, no cesó ni destituyó al consejero de Sanidad", ha ironizado.

Alonso ha llamado la atención sobre el hecho de que ahora, sin embargo, los regionalistas y socialistas pidan a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que destituya al consejero. "Es una total y absoluta incongruencia, que se deberían hacer mirar", ha aseverado.

Además, el portavoz ha señalado que el Gobierno del PP se ha encontrado una situación sanitaria "dramática y en ruinas" y ha indicado que "la Cantabria rural tuvo que hacer frente al silencio cómplice de los regionalistas con sus socios socialistas cuando cerraron los consultorios médicos rurales".

También Alonso considera que al PRC-PSOE "lo que les molesta es que hoy Cantabria tenga una presidenta con un claro perfil sanitario, ya que los pone frente al espejo de su inacción".

Pese a todo, ha afirmado que "la hoja de ruta es clara y ya está en marcha: Plan de reducción de las listas de espera sanitarias; pacto profesional por la sanidad para reforzar especialmente la Atención Primaria; y creación del Hospital de Alta Resolución en Castro Urdiales, para tratar casos de pequeña y media complejidad".

"Los cántabros cuentan hoy con un Gobierno fiable y con la suficiente capacidad de gestión como para salvar la sanidad de todos los cántabros centrando esfuerzos, además, en el medio rural", ha zanjado.