El PP pedirá al Parlamento mostrar su malestar por el "incumplimiento" del convenio del soterramiento de Torrelavega

TORRELAVEGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) con la que quiere que la Cámara manifieste su malestar por el "incumplimiento" de los compromisos recogidos en el protocolo para el proyecto del soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega, firmado en abril de 2018 por el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento.

Además, la iniciativa, que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, pide al Ejecutivo regional que inste al Ministerio de Transportes a reactivar la ejecución del proyecto, poner fin al retraso que ha generado, acelerar los trámites pendientes y comenzar la obra antes de la conclusión de la actual legislatura nacional, prevista para noviembre de 2023.

El diputado regional Iñigo Fernández y el candidato del PP a la Alcaldía de Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la PNL y han recordado que el protocolo para el desarrollo del proyecto se firmó hace cinco años siendo ministro de Fomento el 'popular' Iñigo de la Serna, con el objetivo de iniciar las obras a finales de 2019.

"Han pasado cinco años y la tramitación del proyecto se encuentra en el mismo punto en el que estaba", ha criticado Fernández, quien ha denunciado que las consignaciones presupuestarias para 2019 "fueron suprimidas con el acuerdo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Torrelavega, algo que se ocultó a la opinión pública".

En este sentido, ha reprochado que el inicio de la obra y la financiación se hayan "reprogramado hasta en cuatro" ocasiones desde que se firmó el protocolo.

Así, lo que se pretende con la PNL es "poner en evidencia ese incumplimiento del Gobierno de Cantabria y del Gobierno de España con Torrelavega", que el diputado ha calificado como "un incumplimiento más, por que todo son incumplimientos por parte del Gobierno de Cantabria hacia la ciudad de Torrelavega", mientras que el alcalde, el regionalista Javier López Estrada, "consiente, traga y asiente".

Al respecto, el portavoz del PP ha lamentado que el soterramiento "no sea algo excepcional, sino la norma", ya que "cada cuatro años se promete lo mismo y transcurridos cuatro años nunca se ha puesto en funcionamiento lo que en su momento se prometió". Como ejemplo, Fernández ha hecho referencia al Ecoparque del Besaya, la Ciudad del Cine, la mina de zinc o los polígonos industriales.

En su opinión, tanto el PRC como el PSOE "solo se acuerdan de Torrelavega cuando llegan las elecciones para prometer lo miso que prometieron cuatro años antes y que cuatro años después no han cumplido". Una Torrelavega a la que regionalistas y socialistas "dan la espalda siempre".

"COMPROMISO" DEL PP

Además de reprochar esos "incumplimientos", la iniciativa también tiene como fin poner de manifiesto el "compromiso" del PP con la ejecución del proyecto de soterramiento. "Queremos revalidar ese compromiso y manifestar nuestra voluntad con un proyecto necesario para la ciudad que nosotros impulsamos en su momento y que a partir de las próximas elecciones volveremos a retomar e impulsar", ha asegurado el diputado.

Al hilo, el candidato del PP a la Alcaldía de Torrelavega ha hecho hincapié en que el proyecto de soterramiento "nace bajo los impulsos del PP y a instancias de un ministro del PP", quedando tras el cambio de Gobierno "en un cajón".

Vargas ha negado cualquier credibilidad a quienes "ahora que se acercan las elecciones, vuelven a plantear el mismo mensaje, el mismo compromiso, iniciar las obras inmediatamente". Sobre todo cuando "concurrieron a las elecciones de 2019 habiendo firmado por escrito y en secreto que se iba a retrasar el inicio".

El popular ha criticado que el alcalde anunciara que en junio se van a iniciar las obras de la vía auxiliar cuando "se acaba de aprobar el proyecto". "No es más que la vuelta a vender humo en esta ciudad por parte del Ayuntamiento", ha opinado.

Vargas ha concluido diciendo que, al margen de la vía auxiliar, "el proyecto de soterramiento como tal no existe", ya que no hay un proyecto de ejecución para empezar las obras. "No tenemos nada y el PP lo que ofrece es un compromiso para poner en marcha la obra, reivindicar donde haga falta y a sacar este proyecto adelante, porque es uno de los proyectos transformadores de la ciudad que Torrelavega tanto necesita", ha sentenciado.