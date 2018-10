El PP pide explicaciones inmediatas a Tezanos y Oria por "cargarse" el parque de Las Excavadas

Publicado 05/10/2018 13:33:59 CET

TORRELAVEGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha pedido explicaciones inmediatas a la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y al consejero de Medio Rural, Jesús Oria (PRC), por "cargarse" el Parque Empresarial y Tecnológico de Las Excavadas

En un comunicado, Calderón ha denunciado que tres años y tres meses después de que el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), dijera en Torrelavega que Las Excavadas era una "prioridad absoluta" del Gobierno PRC-PSOE, "lo único que hay son informes contrarios del propio Gobierno".

Después de haber tenido acceso a un informe de la Consejería de Medio Ambiente contrario a Las Excavadas, el diputado regional y portavoz del PP de Torrelavega ha pedido explicaciones "inmediatas y completas" a Díaz Tezanos y Oria, y ha acusado a socialistas y regionalistas de "cargarse el parque empresarial y tecnológico de Las Excavadas y destruir el futuro industrial de la ciudad".

En un comunicado, Calderón ha recordado que el año pasado la Consejería de Medio Rural puso "palos en las ruedas" al PSIR de Las Excavadas "dando alas a los ecologistas y a la extrema izquierda", pero que ahora, además, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto "no palos, sino troncos de secuoya, para que el proyecto no se haga", ha denunciado.

Por ello ha reclamado "explicaciones inmediatas y completas" ante la "escandalosa actuación" de ambos consejeros. "Si no lo hacen, el que tendría que presentar su dimisión por vergüenza es el consejero de Innovación a Industria, que es quien a través de SICAN venía promoviendo el parque empresarial", ha apostillado.

"El PSOE no quería que se debatiera ni se hablara de ello en el último Pleno y ahora casualmente descubrimos que días antes una consejería que dirige el PSOE había emitido un informe contrario a Las Excavadas", ha sentenciado Calderón.

Y ha insistido en que "tres años y tres meses después de que Francisco Martín dijera en Torrelavega que Las Excavadas era prioridad absoluta del Gobierno PRC-PSOE, lo único que tenemos son informes contrarios del propio Gobierno, y por supuesto un lamentable retraso de toda la tramitación, que ahora hay que empezar prácticamente de cero y justificando todo de nuevo".

"Ha transcurrido una legislatura vacía en un proyecto estrella que PSOE y PRC han hecho que se estrelle", ha remarcado Calderón, lamentando que el presidente, Miguel Revilla, "haya engañado una vez más" a los torrelaveguenses, prometiendo un polígono industrial "que nunca pensó hacer y que no se va a hacer".

Calderón ha señalado que socialistas y regionalistas comenzaron la legislatura "quitando a Torrelavega" el Centro Regional de Emprendedores y terminan la legislatura "quitando a Torrelavega su emblemático y principal proyecto de suelo industrial".

"Es una legislatura bochornosa, escandalosa, y los torrelaveguenses deben hacer un buen examen de conciencia sobre el sentido de su voto la próxima primavera, a la vista de lo que ha servido lo que se votó en 2015, que claramente ha salido un desastre para la ciudad", ha sentenciado.

Calderón ha dicho sentirse "muy molesto" con el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que "impidió que se debatiera" la semana pasada en Pleno la moción del PP para exigir la agilización del proyecto de Las Excavadas. "Ahora me explico que no quisieran tramitarlo los concejales del 'Torrelavega No', pero nos preguntamos si 'Torrelavega Sí' está dispuesta a ser cómplice de este sabotaje en toda regla a la reindustrialización de la ciudad", ha manifestado.

Calderón ha recordado que el Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley, que se votará en el Parlamento de Cantabria el próximo lunes, instando al Gobierno a agilizar la ejecución de Las Excavadas.

"Ahí no han podido amordazar a la oposición para que no se hable del enorme fracaso de este Gobierno en un proyecto emblemático, y de cómo un consejero promueve un PSIR mientras que otros consejeros le tiran troncos a la cabeza", ha concluido.