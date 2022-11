El PP presenta 9 enmiendas a los PGE para Santander, una de ellas para pedir 250.000 euros para el soterramiento

Argumenta que el proyecto tiene el respaldo "mayoritario" de la Corporación

El PP ha presentado un total de nueve enmiendas por valor de 6,3 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para desarrollar actuaciones en Santander, una de ellas para solicitar que incluyan la anualidad de 250.000 euros que le corresponde a Adif para la integración ferroviaria.

En este proyecto están implicados el Gobierno de España (a través de Adif), el de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, y las cuentas de los dos primeros no recogen la dotación prevista inicialmente porque están a la espera de que el Consistorio "decida cuál es su postura" antre las discrepancias entre los socios del equipo de Gobierno (PP-Cs).

Así lo ha dicho en varias ocasiones el vicepresidente cántabro y secretario general del PSOE en la comunidad, Pablo Zuloaga, que ha culpado a la "inestabilidad" del equipo PP-Cs de la "paralización" del proyecto; y también lo ha señalado este sábado el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, durante la presentación del presupuesto de su departamento para 2023, en la que explicó que hay partidas para los soterramientos de Torrelavega y Maliaño y no para el de Santander porque no se podría ejecutar hasta que los socios municipales no resuelvan esas diferencias, pues el PP querría la continuación del proyecto y Cs se opone a la solución ofrecida.

Así, una de las enmiendas de los 'populares' solicita 250.000 euros tal y como está reflejado en la adenda al convenio acordada por todas las administraciones firmantes, donde se establece una reprogramación de las anualidades hasta el 2028, ya que el partido argumenta que tiene el respaldo "mayoritario" de la Corporación.

"Se cuenta con el compromiso del Ministerio para impulsar la integración ferroviaria, así como el respaldo mayoritario por parte de la Corporación como pudo comprobarse en la moción aprobada por el Pleno en la que se instaba a todas las administraciones firmantes al cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el convenio en el menor plazo posible", ha afirmado el portavoz del PP en el Ayuntamiento, César Díaz.

Según ha trasladado en un comunicado, "se sigue trabajando con el objetivo de que en 2023 se liciten y den comienzo las obras del primer proyecto de la integración, como es el nuevo edificio ferroviario junto a la ladera de la Peña del Cuervo, cuyo proyecto se está ahora mismo revisando por parte de ADIF para licitar posteriormente su construcción".

En cuanto al resto de enmiendas, se reclaman partidas para mejorar las playas, la rehabilitación de la Horadada, de la Dársena de Puertochico y del Palacio de Cortiguera, así como la mejora de la seguridad vial de las carreteras estatales S-10, N-611 y N-623

Medio millón de euros son para el relleno de las playas, 463.000 euros para el Proyecto de estabilización de la Segunda Playa del Sardinero y 100.000 euros para el acceso a la playa de Los Peligros destrozado desde los últimos temporales.

"Es una competencia de Costas y, por lo tanto, responsabilidad del Gobierno de Sánchez, tener todos y cada uno de los arenales de la ciudad en el mejor estado posible para su disfrute durante todo el año", ha destacado Díaz.

Tal y como ha asegurado, desde el Consistorio se seguirán reclamando los rellenos al Estado "las veces que sea necesario" porque es "totalmente inaceptable que el Ejecutivo permita la desaparición de unas playas fundamentales para la ciudad cuando ya se ha demostrado que es imposible la recuperación natural".

Asimismo, se piden 2,1 millones para la rehabilitación de la Horadada después de "tantos años de abandono por parte de Costas", y un millón de euros para el refuerzo de la estructura de la dársena de Puertochico por la Autoridad Portuaria.

"Es intolerable que el PSOE pretenda que los santanderinos paguen la rehabilitación de La Horadada y que apoyen el maltrato permanente del Gobierno central a los ciudadanos de Santander, evidenciado en el estado de las playas, en este edificio y en el Rema", ha subrayado.

"Parece que el Ejecutivo socialista lo único que pretende es sacar rentabilidad económica de la ciudad en lugar de invertir en ella, llegando a pedir dinero al Ayuntamiento para que los santanderinos puedan hacer uso de espacios como La Remonta o el Palacete de Cortiguera", ha manifestado el portavoz popular, apuntando que otra de las enmiendas hace referencia a la rehabilitación de este edificio, que debe acometer el Ministerio de acuerdo con el protocolo firmado en época del exministro Iñigo De la Serna, para lo que se solicita una inversión de 300.000 euros.

De acuerdo con dicho protocolo, también se solicita a través de una enmienda 150.000 euros para la ampliación del MAS con el objetivo de completar el desarrollo global del barrio cultural de La Florida.

Finalmente, la última de las enmiendas presentadas por el PP santanderino asciende a 1,4 millones de euros para el proyecto de seguridad vial de las carreteras estatales Santander S-10, N-611 y N-623, un proyecto que estaba previsto ejecutar por el Ministerio cuando estaba al frente Íñigo de la Serna.

El objeto de esta actuación es mejorar la accesibilidad, en sentido salida de Santander, entre la autovía S-10 y los polígonos de Candina y Nueva Montaña; dotar de mayor seguridad al tramo de la N-611 que discurre entre las calles Campogiro, El Castro y Ricardo León, colocando dos glorietas y con la reposición del pavimento de las aceras y la calzada; y la renovación integral de la N-623 en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, desde Cuatro Caminos hasta la turborrotonda de Valdecilla Sur.

En todos estos casos, y tal y como ha incidido el portavoz del PP, se trata de viales "que pertenecen al Ministerio de Fomento, por lo que el Ayuntamiento no puede actuar en ellos, a pesar de la necesidad de su mejora, compartida con los vecinos".

Díaz ha asegurado que, al igual que en los últimos años, los PGE "no apuestan por Santander ni por lo santanderinos", dado que "en la mayor parte de los casos se limitan a seguir el camino que ya dejó marcado el PP y que guarda en el baúl de los recuerdos otros compromisos y acuerdos".