PP tacha de "nefasta" la gestión de las Consejerías del PRC para Torrelavega

Publicado 18/10/2018 12:40:00 CET

Critica que no se haya avanzado en proyectos como Las Excavadas, la estación intermodal, el MNG y la carretera Viveda-Duález

TORRELAVEGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha afirmado este jueves que la gestión de las consejerías del PRC "está siendo nefasta para el presente y futuro de Torrelavega".

En rueda de prensa, Calderón ha criticado "la situación de fracaso" de varios proyectos dependientes de consejerías dirigidas por responsables del PRC y ha anunciado que el PP reclamará en el Parlamento explicaciones a estos consejeros sobre "el incumplimiento de sus promesas y sus responsabilidades en Torrelavega, pues no han realizado ni uno solo de los proyectos importantes que plantearon en verano de 2015".

"Lo que tenían que hacer no lo ha hecho, han perdido cuatro años moviendo papeles y el caso es que todavía no los han movido todos. Es una vergüenza, una gestión pésima y la mayor demostración de que para Revilla y sus consejeros Torrelavega no es prioritaria ni merece ser atendida", ha sentenciado Ildefonso Calderón.

Así, ha criticado el "fracaso rotundo" del consejero de Innovación e Industria, Francisco Martín, cuyos cometidos en Torrelavega esta legislatura eran el PSIR de Las Excavadas y la Estación Intermodal de Autobuses y "la legislatura va a terminar sin parque empresarial y sin estación".

"Ni inversión empresarial de entidad para los próximo seis años, ni conversión de Torrelavega en un centro para el transporte sostenible de viajeros en Cantabria", ha apostillado.

Y ha agregado que además "parece haberse olvidado de la reclamación al Estado de los 200 millones de euros para la reindustrialización de la Comarca del Besaya que pedía muy alegremente al Gobierno de Mariano Rajoy".

"Eso era antes, ahora ya no hablan de ello, no firman ningún convenio con el ministerio de Industria, no reclaman nada de cara a los presupuestos de Sánchez e Iglesias de 2019. Es decir, incluso desde el punto de vista reivindicativo el fiasco es absoluto", ha dicho.

A juicio del portavoz municipal del PP, "si el presidente Revilla tuviera respeto a los votos que recibió en Torrelavega habría cesado fulminantemente al consejero Francisco Martín por su manifiesto incumplimiento de los objetivos de legislatura".

En materia de Medio Rural, Calderón ha criticado que la Consejería de Jesús Oria no haya impulsado el futuro del Mercado Nacional de Ganados y que además haya sido "la primera en tirar piedras contra el Parque Empresarial y Tecnológico de Las Excavadas.

Y respecto a la gestión del consejero José María Mazón en Obras Públicas y Vivienda, el 'popular' ha criticado que, aunque en 2016 prometió el inicio de las obras de la carretera Viveda-Duález para 2017, "apenas acaba de pasarse en julio el trámite ambiental, a falta de redactar el proyecto y licitar la obra, etcétera".

Calderón ha opinado que "la incapacidad regionalista con estos cuatro proyectos en Torrelavega ha frenado o impedido en este mandato inversiones modernizadoras por valor de 50 millones de euros" y ha responsabilizado de todo ello, además de al presidente, Miguel Ángel Revilla, al alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero, "que traga con todo esto sin decir nada".

"El consejero de Obras Públicas le dijo que el vial de Duález estaría en obras en 2017 y ha sido mentira. El consejero de Industria le dijo que se venderían ya parcelas de Las Excavadas en enero de 2019 y será mentira también. ¿Y qué hace él? Nada, cruzarse de brazos y dejar indefensa a la ciudad", ha lamentado.