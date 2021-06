El PP ya ha recogido más de 3.000 firmas contra los indultos y los llevará el lunes al Parlamento

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cantabria ya ha recogido más de 3.000 firmas contra los indultos a los condenados del 'procés', campaña que continuará hasta el domingo, coincidiendo con la protesta convocada en Colón. Además, el partido defenderá el lunes en el pleno del Parlamento regional en contra de esta medida.

En concreto, según ha informado en nota de prensa, defenderá una proposición no de ley en contra de que el Gobierno de España conceda indultos a los condenados, algo que considera como "el primero de los pagos del presidente Pedro Sánchez a los separatistas de Cataluña para que garanticen la estabilidad del Gobierno y mantenerse en la Moncloa".

Así lo ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, para quien la concesión de indultos a quienes "violaron la ley y forzaron el estado de derecho" el 1 de octubre de 2017 proclamando de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana, "es un asunto de preocupación para la sociedad española y para el Partido Popular".

"Si Sánchez está en la Moncloa es por los independentistas de Cataluña, y empezar a pagar esas facturas como pretende hacer Sánchez con los indultos, es un camino muy peligroso para España", ha dicho.

Por ese motivo, los populares están defendiendo también en los ayuntamientos iniciativas en contra de los indultos y han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para "frenar" los planes del Gobierno con la colocación de casetas en diferentes puntos de la región "para que todos los cántabros tengan la oportunidad de expresar su rechazo a esta medida de gracia".

Según Fernández, de las 100.000 firmas que el PP ha recogido en menos de una semana contra los indultos en España, más de 3.300 se han recogido en Cantabria según lo contabilizado hasta esta jueves, a las que cabe sumar las que se han realizado a través de la plataforma Change.org (http://bit.ly/IndultosNoJusticiaSí).

Además, la recogida de firmas continua este viernes en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, de 11 a 14 horas y de 17 a 20, mientras que este sábado se llevará a cabo en la Plaza Mayor de Torrelavega, de 11 a 14 horas, y en la sede del PP de Astillero en la plaza del Mercado de 10 a 14 horas.

El domingo, coincidiendo con la protesta convocada en Madrid, el PP proseguirá la campaña en Santander con la colocación de una mesa de recogida de firmas en El Sardinero (zona del Maremondo), de 11 a 14 horas, en la que participarán los dirigentes políticos que no acudan a la manifestación de Madrid; una cita que Fernández espera que sea un éxito y en la que el PP cántabro estará representado por los parlamentarios nacionales Diego Movellán, Javier Puente y Amaya Landín, así como por el diputado regional César Pascual, entre otros.

Fernández ha recordado que los condenados por el 'procés' "no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro", tanto en el juicio como en declaraciones posteriores, "que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos", y que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.

"Estamos ante un pago político del Gobierno buscando su supervivencia", ha recalcado Fernández, censurando que Pedro Sánchez "esté poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, pilar fundamental de nuestra democracia".

Por ello, en su proposición no de ley el PP insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo la Carta Magna sino otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Asimismo, plantea que el Parlamento exprese su respaldo "incondicional y absoluto" a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación, del estado de derecho y la democracia en nuestro país.

Además, pide que manifieste su apoyo "sin fisuras" a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, "de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley" como establece el artículo 117 de la Constitución Española.

Además, instan al presidente del Gobierno a comparecer en el Congreso en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto; y que se dé traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y del Senado.