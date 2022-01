El PRC apoyará la reforma laboral y critica que algunos aprovechen para "pasar la gorra"

Revilla destaca que es la "primera vez" en España que empresarios y trabajadores llegan a un acuerdo: "Yo no necesito más"

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente cántabro y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha avanzado que el diputado nacional de la formación, José María Mazón, votará a favor de decreto de reforma laboral en el debate de su convalidación previsto para el 3 de febrero en el Congreso.

"Por primera vez en España desde que yo tengo uso de razón se ha llegado a un acuerdo entre los empresarios, que contratan y pagan, y los trabajadores. Yo no necesito más", ha argumentado Revilla, que ha criticado que algunos partidos aprovechen a "pasar la gorra" al Gobierno a cambio de su voto, lo que cree que en esta ocasión "no es muy ético".

En su opinión, en este caso tienen "la obligación" de respaldar lo que han acordado los agentes implicados, por lo que ha pedido dejar las reclamaciones al Ejecutivo para otras negociaciones, como por ejemplo la de los Presupuestos Generales del Estado (PGC), en la que "ya ha habido gente que ha pasado la gorra bien", ha dicho.

"Con lo difícil que en España es llegar a algún acuerdo, si se llega a un acuerdo entre los afectados que en este caso son dos, empresarios y trabajadores, pues ya, ¿qué más quieren?", ha incidido el regionalista tras aclarar que su partido también tiene "discrepancias" con "algunas cuestiones que no le gustan" de la reforma", pero "tendremos que estar a favor de que por primera vez en España se llegue a un acuerdo entre dos sectores antagónicos casi siempre".

Por ello, ha remarcado que el voto del PRC "no está condicionado a ninguna prebenda más allá de apoyar lo que han aprobado empresarios y trabajadores" y ha lamentado que algunos grupos "pongan pegas en base a usted me tiene que dar a mí esto para yo votarle". "No hombre, plantéelo en otra situación", ha dicho.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Revilla ha hecho estas declaraciones a los medios tras visitar este miércoles el centro hospitalario Padre Menni, en Santander, donde ha sido preguntado también por los 190 millones de euros que recibirá Cantabria en el primer trimestre de 2022 del Fondo de Financiación, después de que el Gobierno central acordara ayer asignar 10,7 millones a las diez comunidades adheridas a él.

El presidente, aunque ha reconocido que para una comunidad lo que se le asigna "siempre es insuficiente" y "siempre esperamos más", no ha valorado la cifra porque aún no ha analizado el reparto, lo que tendrá que hacer para "mirar si hay alguna discriminación que sea muy escandalosa", y en ese caso reclamar.

Lo que sí ha remarcado, como ya hizo el lunes en rueda de prensa, es que está "en desacuerdo" con la propuesta de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda. "Ahí sí vamos a dar la batalla hasta el final", pues como señaló hace dos días "comprometería seriamente la sostenibilidad financiera" de la comunidad ya que le podría suponer una pérdida de hasta 472 millones de euros.

Por el contrario, ha agradecido al Gobierno el pago de 66 millones de euros que debía a Cantabria por las obras de Valdecilla y el de 62,6 millones que han acordado ambas administraciones por el IVA pendiente de diciembre de 2017, que supondrá la retirada del recurso que el Gobierno regional había interpuesto contra el Estado.

Estos dos pagos serán una "inyección económica muy importante que algunos daban por perdida" y que "va a permitir seguir haciendo cosas", si bien es cierto que "hemos tenido que ganar lo de Valdecilla en los juzgados y hemos tenido que ganar el IVA en los juzgados", ha remarcado el jefe del Ejecutivo cántabro, que considera estos procesos judiciales "un ejemplo para tomar nota" y que desde el Gobierno central "sepan que no se puede hacer cualquier cosa".