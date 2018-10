PRC dice que el primer presupuesto del PP es "menos social e inversor" pese a tener cantidades "muy similares"

Actualizado 25/11/2011 11:47:14 CET

De la Sierra afirma que "ya se adivinan" las políticas del PP en materia de educación, servicios sociales, inversión y política fiscal

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha afirmado este viernes que los primeros presupuestos del Gobierno de Ignacio Diego (PP) son "continuistas" respecto de los anteriores en las grandes cifras, aunque con importantes "matices" que los hacen "menos sociales, menos inversores y menos generadores de actividad económica y de empleo estable", y en los que "ya se adivinan" las políticas del PP en materia de educación, servicios sociales, infraestructuras y política fiscal.

Ha denunciado además que aumenta el gasto corriente y disminuye la capacidad de ahorro, por lo que se ha preguntado "dónde está la austeridad" que tanto pregona el PP.

El PRC cree que con estos presupuestos, en los que ha detectado "bastantes trucos", el PP "opta por defender los intereses de una parte reducida de la población, la privilegiada, en contra del interés general que representa la educación pública, los servicios sociales y una política fiscal progresiva".

Aunque aún no han tomado la decisión, es casi seguro que los regionalistas presenten enmienda a la totalidad, ya que "no comparten" la política que está "detrás" del presupuesto, que entre otras cosas vislumbra "el abandono de la alternativa de la enseñanza pública", y además, presentarla o no "ni atrasa ni acelera" la tramitación del proyecto de ley, explicó De la Sierra, dado que el debate de totalidad se celebra "de todas todas".

Para el portavoz regionalista el primer presupuesto del PP "desmiente todas y cada una" de las afirmaciones que el ahora presidente del Gobierno, Ignacio Diego, realizó desde la oposición sobre las cuentas de la coalición PRC-PSOE, de las que dijo que no eran adecuadas para salir de la crisis y que aumentaban los impuestos y el paro, entre otras cosas.

De la Sierra destacó en este sentido que el proyecto de ley del PP "calca" el presupuesto de 2011, del que "se repiten políticas, programas y en algunos casos hasta proyectos".

Como ejemplo, aseguró que el articulado es "prácticamente igual" y que el PP no ha incorporado al mismo el contenido de las 16 enmiendas que presentó el año pasado, lo que a su juicio "indica el rigor con el que se actuaba o con el que se actúa".

Además, puntualizó que la cuantía del presupuesto, "no baja sino que es ligeramente superior" -de 2.398 a 2.440 millones de euros-, lo que desmiente -dijo- la afirmación "irresponsable" del PP de que Cantabria está "en bancarrota o al borde de la quiebra" y demuestra que el anterior presupuesto no era "una manipulación y un fraude" como denunció en su día el PP.

De la Sierra destacó que baja el gasto en justicia, en servicios sociales y protección social, acceso a la vivienda, cultura, agricultura, ganadería y pesca, comercio, turismo y pymes; en infraestructuras, con casi 25 millones menos; así como el presupuesto del CEARC, el CES, el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud y desaparece la Agencia de Consumo, mientras que aumentan los servicios generales, la administración financiera y tributaria y la deuda pública, con 240 millones frente a 227 del año anterior