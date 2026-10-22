El PRC exige al Gobierno que "cumpla la ley" y avisa que los tribunales pueden intervenir si no respeta la paridad

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SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha exigido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que cumpla la legislación vigente y ha advertido que los tribunales pueden intervenir si el cambio en el Ejecutivo autonómico no respeta la paridad en el Consejo de Gobierno.

En declaraciones a la prensa, Hernando ha insistido este jueves en dicha exigencia, tras las declaraciones del portavoz del PP, Juan José Alonso, en las que, entre otras cosas, ha asegurado que la posición de la mujer en el Gobierno con su partido está "garantizada" y ha indicado que "los aspectos legales los resolverán los técnicos que correspondan".

La petición regionalista se produce después de que la presidenta anunciara su intención de nombrar al director general de Justicia, Juan Sáez de Bereciartu, como consejero de Presidencia, en sustitución de Isabel Urrutia, que encabezará la lista de los 'populares' al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre.

De producirse este relevo, el PRC avisa que el Ejecutivo "vulneraría" lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley de Régimen Jurídico, que establece en el 40 por ciento el porcentaje mínimo de representación de cada sexo, en cumplimiento de la legislación de igualdad.

"Yo soy de letras, pero tres de diez no lo cumplen. Es una cuestión de legalidad", ha recalcado el portavoz del PRC, que ha advertido que "el nombramiento podría ser recurrido ante los tribunales" y, si se declarara ilegal, "abrir la puerta a otras responsabilidades, incluidas las penales," en los supuestos previstos por el artículo 404 del Código Penal, porque "quien dicta a sabiendas una resolución injusta está cometiendo un delito".

Asimismo, ha señalado que Buruaga también "debe someterse al control político y dar cuenta del nombramiento ante el Parlamento de Cantabria".

En este sentido, Hernando ha añadido que tanto la Ley de Régimen Jurídico como la de Igualdad fueron aprobadas con los votos de la propia Buruaga y de Urrutia.

También ha cuestionado que el PP haya respondido a una exigencia legal con argumentos sobre la valía de las mujeres y su presencia en las instituciones, cuando lo que está en discusión es el cumplimiento de una ley vigente. "No estamos hablando de la importancia de las mujeres, de su valía o de igualdad. Estamos hablando de legalidad", ha recalcado.

En este sentido, ha considerado "bochornoso" que Alonso recurra a declaraciones realizadas hace décadas por un dirigente regionalista para responder a las críticas por el incumplimiento de la paridad y ha pedido "respeto a las instituciones y a la política".

"Debiera ser más cuidadoso porque creo que es mucho más grave que eso que con fondos públicos miembros del Partido Popular fueran a China y ocurriera lo que ocurrió", ha apostillado.

Además, ha lamentado que el PP no haya rectificado, aunque ha confiado en que "se imponga la racionalidad" y la presidenta "reconsidere" una decisión que, a su juicio, se ha adoptado "de forma precipitada" y que "fue anunciada en la sede del Partido Popular y no en una comparecencia institucional en el Gobierno".

El portavoz del PRC ha apuntado que sus críticas no se dirigen contra la persona propuesta para ocupar la Consejería, a quien ha reconocido una trayectoria profesional "impecable" y amplios conocimientos jurídicos y de la Administración.

Finalmente, ha emplazado a la presidenta a aclarar la situación. "¿Se va a cumplir la ley o no se va a cumplir la ley? Que nos lo diga la señora Buruaga, porque si no se va a cumplir la ley, que nos explique qué más leyes se van a incumplir", ha concluido.