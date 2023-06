El PRC no concurrirá a las elecciones generales por el "riesgo enorme" de no salir

El partido presentará este viernes un documento al PP para garantizar su investidura si lo aprueba



El Partido Regionalista de Cantabria no concurrirá a las elecciones generales del 23J por el "riesgo enorme" de no salir ante la "polarización feroz" que prevé se producirá en los próximos comicios.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, al término del Comité Ejecutivo de la formación reunido para abordar las negociaciones que mantiene con el PP para garantizar la gobernabilidad de Cantabria y abordar la concurrencia del partido a las generales.

Esta última decisión ha sido refrendada por la práctica totalidad de los asistentes al comité, con 55 votos a favor y cinco en contra, ante los "enormes riesgos de presentarse y no tener alguna posibilidad de salir", a lo que se suma que el partido tendría que "pedir un crédito" para afrontar el coste de la campaña porque el partido "no tiene deudas ni quiere tenerlas".

"El riesgo es razonablemente alto de no salir y el coste económico es importante", ha remarcado Revilla, que además cree que si el PRC obtuviera un diputado --ahora tiene uno, José María Mazón-- su "efectividad se vería mermada" porque los regionalistas ya no gobiernan en Cantabria "y no tenemos pactos para reivindicar".

En este sentido, Revilla ha considerado que las elecciones autonómicas y locales han sido "fuegos artificiales" antes de una "batalla" en la que la polarización va ser "feroz" entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo. Una polarización que, ha asegurado, ya han sufrido los regionalistas el 28M, y que restaría eficacia al PRC en el caso de obtener un diputado.

El secretario general ha reconocido que el partido se ha llevado "un palo" en las pasadas elecciones pero "lo conocemos: hemos caído y llegado a ser hegemónicos", ha recordado. Y ha subrayado que el PRC está "unido, firme y tomando decisiones que la gente tiene que valorar como positivas porque no somos igual que todos".

"Estamos aquí para luchar por los intereses de Cantabria y cualquier mala noticia para Cantabria me duele lo mismo si estoy de presidente que en la oposición. Y vamos a intentar ayudar a esa Cantabria que estamos dejando lanzada, porque no ha habido mejor gestión en cuatro años que la nuestra", ha reivindicado Revilla, que ha apuntado que este hecho no se ha reflejado en el voto.

"Se ha votado un pecado original de Pedro Sánchez que ha lastrado al partido de manera irreversible porque se ha focalizado el tema en esos pactos contra natura, pero en el fondo también nos ha castigado a nosotros como socios".

Con todo, y tras señalar que no es la primera vez que el PRC no se presenta a las generales --"unas veces hemos ido, otras no"--, ha apuntado que "seguramente" el partido volverá a concurrir a ellas "cuando veamos mejor clima".

Y ha subrayado que el PRC "no va a enseñar la oreja a sus votantes y militantes sobre la orientación de su voto: libertad absoluta de cada uno". "Por mucho que me pregunten no van a atisbar a quién voy a votar yo; no voy a dar ninguna instrucción ni el Comité Ejecutivo, tampoco", ha asegurado.

PROPUESTA AL PP

Por otra parte, el Comité Ejecutivo ha aprobado, con 56 votos a favor y tres abstenciones, presentar una propuesta al PP para que pueda gobernar en solitario, sin necesidad de Vox, que le trasladará este viernes.

Revilla ha explicado que se trata de ofrece la investidura al PP "a cambio de un documento" en el que no se contempla en ningún punto que no haya comisiones de investigación, un asunto en el que ha insistido el secretario regionalista. "Queremos decir públicamente que jamás hemos planteado ni lo haremos que no haya comisiones de investigación; el PRC no tiene nada que ocultar y no hay ningún partido en España tan limpio como nosotros", sin ningún condenado, ha dicho. En este sentido, Revilla abre la puerta "a todas las comisiones de investigación porque no tengo nada que ocultar".

En cuanto a las condiciones para apoyar la investidura, ha asegurado que son "lógicas", "algo muy inhabitual" en la política y consecuencia de la campaña electoral, en la que el PRC puso la única línea roja de Vox. "El PRC es un partido coherente", ha enfatizado.

Tras asegurar que el PRC no tiene nada en contra de los votantes de Vox, sí ha enfatizado que la formación de Abascal está "en las antípodas del PRC" porque reniega de la autonomía de Cantabria.

Además, siguiendo la "coherencia", el PRC "ha tenido claro desde el primer momento que teníamos que intentar por todos los medios que no se viese forzado para gobernar el PP a pactar con Vox y que nos prestábamos a facilitar la investidura sin ningún límite en el tema de las comisiones de investigación y sin ningún cargo ni prebenda a nivel de cargos en consejerías, direcciones generales...".

De este modo, para garantizar la investidura el PRC quiere que el PP apruebe un documento que exige que no se pare ninguna de las inversiones en marcha -La Pasiega, el MUPAC, la protonterapia, etcétera-- y que se lleven a cabo los proyectos licitados y adjudicados. También, "que se siga reivindicado al Gobierno de España, con la misma firmeza que hemos reivindicado nosotros", y un trato igualitario para todos los municipios, independientemente de su color político.

Asimismo, y de forma más concreta, reclama, entre otras cuestiones, mantener el Plan de Obras de la Consejería de Obras Públicas; mantener sin modificación la Ley del Fondo de Cooperación Municipal; el desarrollo íntegro del Plan de Gestión del Lobo; solucionar en el plazo de doce meses el problema de las listas de espera sanitarias y de dotación de plazas en los hospitales y Centros de Atención de toda Cantabria; eliminar el Impuesto de Patrimonio; aprobar y poner en marcha el nuevo Plan de Carreteras; un Plan Autonómico de Vivienda Joven; y aprobar el Plan de Ordenación del Territorio (PROT) antes de un año e incluir en el mismo la ordenación eólica de la Comunidad.

Revilla espera que estas condiciones sirvan para evitar que el PP pacte con Vox, si bien ha expresado sus dudas al respecto. "Yo no lo tengo muy seguro porque si en las elecciones del 23J el PP necesita del voto de Vox, igual todo esto no sirve para nada". Pero "nosotros, en la medida de lo posible, que nadie nos señale con el dedo de que hemos sido responsables de un pacto del PP con Vox que nos parece muy malo para Cantabria, que va en contra de los principios de este partido".

Para el regionalista, "no hay un caso de mayor generosidad en los anales de la política por los intereses de Cantabria que el que está demostrando el PRC".

"Hay que aceptar el resultado de las urnas. Los votantes nos han colocado en la oposición, no es la primera vez y siempre hemos sido coherentes para intentar garantizar la gobernabilidad de Cantabria", ha subrayado Revilla, que ha insistido en que tanto su partido como "muy especialmente" él está "absolutamente limpio: me puede investigar la CIA, la KGB o quien le de la gana".

Por otra parte, el PRC celebrará su fiesta tradicional el 2 de julio, este año en Guriezo, donde Revilla ofrecerá un discurso.