PRC pedirá lo "de toda la vida" y lo "prometido" si Sánchez llama para su investidura

Publicado 02/05/2019 12:48:14 CET

CAMARGO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha indicado que, si Pedro Sánchez (PSOE) llama al ya diputado regionalista para negociar el apoyo en su investidura como presidente del Gobierno, le reclamará "las cosas de toda la vida" y "lo que está prometido", entre ellas la conexión a Madrid pero con "máquinas" trabajando ya.

"Ahora es el momento en que no solamente vamos a poder pedir sino decidir. Aunque sea un voto, pero importante porque está donde se deciden las cosas", ha dicho Revilla en declaraciones a los medios antes de asistir a los actos conmemorativos del 2 de mayo en homenaje a Pedro Velarde, militar de Muriedas participante en la Guerra de la Independencia de 1808, celebrados en Camargo.

Revilla ha explicado que en esa negociación con Sánchez --que a su juicio no se producirá hasta después de las elecciones autonómicas y municipales-- los regionalistas pedirán la conexión ferroviaria a Madrid, el estudio informativo para el proyecto del tren a Bilbao y actuaciones en carreteras como la mejora de los Tornos o la Variante de Potes.

Además, ha aludido a las obras del Desfiladero de la Hermida y ha considerado una "buena noticia" que el Ministerio de Fomento haya aprobado ya el proyecto. También reclamará que se salde la deuda del Estado por las obras de Valdecilla o por el convenio de la Fundación Comillas.

Revilla ha señalado que Sánchez aún no le ha llamado y cree que, aunque haya llamado ya a los tres principales partidos, no negociará propiamente la investidura hasta después del 26 de mayo "para no perjudicar" ni a los "barones" ni concejales del PSOE en los comicios.