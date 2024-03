El PRC pide a Buruaga que destituya a Pascual tras "atacar" los consultorios: "No hay futuro para él"

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido a la presidenta de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga (PP), que destituya a su consejero de Salud, César Pascual, tras sus declaraciones sobre los consultorios rurales y por considerar que el modelo sanitario actual de los mismos "no tiene ningún futuro".

"Para quien no hay ningún futuro es para él", ha replicado este miércoles la diputada y portavoz en materia sanitaria del PRC, Paula Fernández, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañada de otros compañeros del partido y representantes en municipios rurales y en la que ha solicitado a Buruaga, "la presidenta sanitaria" -fue consejera del ramo de 2011 a 2015-, que "actúe" y haga "rectificar" a Pascual y, en caso contrario, que proceda a su relevo.

A juicio de Fernández, han "bastado" ocho meses para que el actual responsable de Salud haya "demostrado que no sabe gestionar" esta materia. "Váyase, señor Pascual", le ha instado la regionalista, para quien Cantabria no puede "permitirse" un consejero que "reniega" de la sanidad pública, que "defiende" los copagos o un sistema 'business'.

Y además, ahora "ataca" los consultorios rurales al afirmar que el modelo sanitario actual de los mismos, con un médico con plaza en propiedad en cada centro, "no tiene ningún futuro", entre otras cosas porque no hay profesionales que acepten estos puestos. Pero "para quien no hay ningún futuro es para él", ha sentenciado la parlamentaria del PRC.

(Habrá ampliación)