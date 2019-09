PRC y PSOE evitan que se cree una comisión de seguimiento de la ejecución presupuestaria

Publicado 30/09/2019 18:32:42 CET

También han rechazado aumentar la partida de ayudas para razas puras de ganado bovino de carne y hacer un estudio de la población de lobos

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta de PRC-PSOE en el Pleno del Parlamento de Cantabria evita la creación de una comisión parlamentaria no permanente de seguimiento de la ejecución presupuestaria, tal y como reclamaba el PP en una moción, que ha sido rechazada, con el 'no' de regionalistas y socialistas, el apoyo de Cs (3) y la abstención de Vox (2).

En dicha moción, con la que se ha vuelto a recuperar el debate de la pasada semana sobre la situación financiera de Cantabria, se instaba al Gobierno a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria --déficit, regla de gasto y deuda-- a través de un "control exhaustivo de ingresos y gastos y maximizando la eficiencia en la gestión" y sin efectuar recortes ni reducir los créditos previstos en materia de inversión, empleo, industria y Estado de Bienestar.

PSOE y PRC han negado que el Ejecutivo esté practicando recortes, como asegura el PP, que insiste en que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado recortes por 35 millones. "Les hemos pillado recortando, infraganti", ha dicho la número 2 del PP y diputada regional, María José González Revuelta, que ha advertido que los recortes "no han hecho más que empezar" --asegura que los aprobados ya ascienden a 35 millones-- y ha preguntado en qué partidas los va a aplicar.

"¿Qué recortes?", ha preguntado a los 'populares' la regionalista Emi Aguirre, que ha asegurado que "no va a haber recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni el sistema de protección social", ha garantizado.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Noelia Cobo, ha instado al PP a que "abandonen la campaña del miedo". "No digan que viene el lobo. El lobo son ustedes", ha dicho.

Cobo ha garantizado que los objetivos de estabilidad presupuestaria se cumplirán si se recibe del Estado la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA, y ha negado que la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, haya ocultado nada, como sostiene el PP, y a la que ha agradecido su "honestidad".

En cuanto a la comisión de seguimiento de la ejecución presuspuestaria, Cobo la ha rechazado al considerar que el PP lo que pretende es, más que controlar, "dirigir la Consejería de Hacienda". Así, ha señalado que el Gobierno "ya está sujeto al control de la propia Administración" y, además, la oposición puede pedir al Ejecutivo explicaciones y preguntar al Gobierno sin esta comisión.

"NO SON ALUCINACIONES, SON RECORTES"

El PP ha criticado la respuesta de la consejera a su denuncia sobre los recortes, los cuales ha negado y ha tildado de "alucinaciones" e "invenciones" las acusaciones de la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga.

"No tenemos alucinaciones, sino papeles que indican que mienten", ha aseverado González Revuelta, que ha asegurado que Buruaga está "muy cuerda" y ha acusado a Sánchez, de "no decir ni una verdad". "No son alucinaciones, son recortes", ha insistido.

Así, la número 2 del PP pedía el apoyo por unanimidad a su iniciativa, algo que no ha conseguido, ya que, según ha dicho, se limita a pedir que el Gobierno haga lo que ha dicho que va a hacer --cumplir los objetivos de estabilidad-- y cómo ha señalado que lo iba a hacer: sin recortes y controlando los ingresos y los gastos.

En relación al resto de la oposición, Vox se ha mostrado de acuerdo con el PP de que hay y habrá recortes por parte del Gobierno, si bien se ha abstenido al no estar de acuerdo con la totalidad de la moción popular.

Cs, por su parte, ha apoyado la iniciativa al considerar que es "sensato" lo que pide y está a favor de crear la comisión de control de la ejecución presupuestaria.

AYUDAS GANADERAS

PRC y PSOE también han tumbado una proposición no de ley (PNL) del PP que pedía aumentar "de inmediato", y en "medida suficiente", el actual crédito presupuestario de 120.000 euros para las ayudas para la promoción de razas puras de ganado bovino de carne en 2019 para atender las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la Orden, algo que, según socialistas y regionalistas, no permite la ley.

Cobo (PSOE) ha explicado que la Ley de Finanzas señala que solo pueden ampliarse los créditos que figuren como ampliables en la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente, algo que, según ha asegurado, no se cumple en el caso de estas ayudas.

Como alternativa, y para sortear este impedimento, PSOE y PRC han presentado al PP una enmienda de modificación de su PNL, en la que proponía instar al Gobierno a consignar en el Presupuesto de 2020 "una dotación presupuestaria suficiente para promover la cría de animales pertenecientes a razas puras y atender la demanda del sector".

El diputado del PP Pedro Gómez ha asegurado que PSOE y PRC "mienten" cuando aseguran que no se puede ampliar este crédito del Presupuesto 2019 y estas ayudas y, por ello, ha rechazado la enmienda de modificación que éstos planteaban, lo que ha llevado al bipartito a votar en contra y rechazar la PNL, pese a contar con el apoyo de Cs y Vox.

"La voluntad política lo puede todo", ha dicho este parlamentario, que es expresidente autonómico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (ASAJA), quien ha asegurado que "más de 350" solicitudes de estas ayudas fueron rechazadas, algo que se debe a la insuficiencia de dotación.

En la iniciativa del PP, que ha contado con el apoyo de Cs y de Vox, también se instaba al Gobierno a consignar en el proyecto de Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 2020 una dotación presupuestaria suficiente para promover la cría de animales pertenecientes a razas puras y atender la demanda del sector.

En este sentido, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha llamado a la Consejería de Medio Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige el regionalista Guillermo Blanco, a quintuplicar estas ayudas.

RECHAZO A ESTUDIAR LA POBLACIÓN DEL LOBO

En la sesión también se ha rechazado con los votos de regionalistas y socialistas la proposición no de ley de Cs para llevar a cabo un estudio para determinar la población real de lobos que hay en Cantabria y así decidir el número asumible, así como la zonificación de los mismos.

A pesar de que Cs ha contado con el apoyo a su iniciativa de PP y Vox y de que el diputado socialista Javier García Oliva ha cuestionado las "metodologías" utilizadas para calcular los lobos existentes en nuestro territorio, la propuesta no ha salido adelante.

En ella, la diputada de la formación naranja y ganadera Marta García ha cuestionado los datos en base a los cuales se calcula el número de lobos a abatir en el año ya que, según ha dicho, en 2018 se supone que había 90 ejemplares y este año 170, lo que equivale a 19 manadas, y de los cuales se ha autorizado a abatir 34.

"Pero sí se calcula que solo se reproducen las parejas alfa de cada manada y tiene una camada de cinco lobeznos, el incremento anual será de 95 ejemplares al año. 34 se extraen sí, pero la población aumenta a razón de 61 ejemplares más", ha advertido.

Por ello, pedía realizar un estudio para determinar la población real de lobos y, una vez que haya datos "fidedignos", poder tomar decisiones con las que intentar dar "solución a la situación de conflicto" entre la actividad ganadera y la conservación de la especie. Y es que, ha señalado, "los lobos han llegado ya a lugares como Noja o San Vicente de la Barquera y cualquier días los veremos en el paseo Pereda y el Sardinero".

PP y Vox han apoyado la iniciativa porque es "evidente" que la población del lobo "ha crecido exponencialmente", mientras que Pedro Hernando, portavoz del PRC, partido que gestiona la Consejería competente en la materia, ha dicho estar "perplejo" con García porque, a su parecer, se ha posicionado en contra de su sector profesional.