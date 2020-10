PRC y PSOE rechazan la moción del PP sobre el retraso en la tramitación del PSIR de La Pasiega

La misma suerte han corrido otras dos iniciativas sobre el sueldo de los empleados públicos y el reciclaje de mascarillas

PRC y PSOE han hecho uso de su mayoría absoluta para tumbar en el Pleno del Parlamento la moción del PP que buscaba el rechazo de la Cámara por el retraso en la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del área Logístico-Integral del Llano de La Pasiega, que sí han apoyado los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos y Vox.

Regionalistas y socialistas han propuesto una enmienda para eliminar ese punto concreto de la moción y mantener el resto, pero el PP no la ha aceptado. El resto de la propuesta de resolución instaba al Gobierno de Cantabria a concluir la tramitación del PSIR de La Pasiega a lo largo de 2021; a implicar al Gobierno de España en su desarrollo; y a tramitarlo como uno de los proyectos susceptibles de recibir financiación del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha afirmado que este lunes 5 de octubre se cumplen cuatro años de la presentación del proyecto y "estamos como el primer día", mientras el Gobierno se dedica a "buscar culpables del retraso y a crear expectativas" en torno a La Pasiega. A la vez, ha vuelto a mostrar su temor ante la posibilidad de que este proyecto acabe como la fallida ciudad del cine y otros. "Espero equivocarme", ha dicho.

Cs y Vox han coincidido con el PP en los "muchos plazos incumplidos" en relación a La Pasiega, en este caso con el agravante de la complicada situación económica actual -ha dicho el diputado de Cs Diego Marañon- y de que si el Gobierno no es capaz de desarrollar el proyecto en tres años, Cantabria corre el riesgo de quedarse sin los fondos europeos.

Por el PRC, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha dicho que en tiempos de Ignacio Diego e Iñigo de la Serna, el PP intentó "mandar al traste" el proyecto de La Pasiega "porque creían que era un proyecto regionalista", y ha destacado que "si sale delante será bueno para todos los cántabros". Ha añadido que desde la Consejería de Obras Públicas se han solicitado ya los informes sectoriales preceptivos de cara a "la aprobación inicial del PSIR en la CROTU antes del 31 de diciembre de 2020".

La portavoz del PSOE, Noelia Cobo, ha puesto en valor el compromiso del Ministerio de José Luis Abalos de impulsar la tramitación de las autorizaciones para las conexiones viarias y ferroviarias de La Pasiega. Y ha destacado que se está trabajando desde distintos ámbitos para simplificar las conexiones de abastecimiento, saneamiento y externas.

El Pleno ha comenzado con la exclusión del orden del día de una moción de Vox sobre mejoras y reparaciones en el polígono de Barros en Los Corrales, subsiguiente a la interpelación de la semana pasada, que la Mesa del Parlamento ha rechazado por "incongruencia" con aquélla. Vox ha considerado "incomprensible" la decisión de la Mesa, a la que ha acusado de "censurar" sus propuestas e intentar "acallar su voz".

SUELDO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

La misma suerte que la moción del PP sobre La Pasiega ha corrido otra del mismo partido que instaba al Gobierno de Cantabria a dirigirse al Gobierno de la Nación para que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado no se recoja ni la reducción ni la congelación del sueldo de los empleados públicos de España.

Como la anterior, ha contado con el apoyo de Cs y Vox pero ha decaído con los votos del PRC y el PSOE, que nuevamente han presentado una enmienda de modificación no aceptada por el PP. Los grupos que sustentan al Gobierno proponían instar al Gobierno a garantizar que no haya ningún recorte a los empleados públicos, dado que están llamados a seguir desempeñando una labor esencial frente a la crisis del Covid, así como a poner en marcha los acuerdos que se alcancen en la Comisión del Pacto de Toledo y asegurar pensiones dignas.

Los grupos de la oposición han coincidido en destacar que el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero fue el único en la historia de la democracia que en 2010 rebajó un 5% el sueldo de los funcionarios, y las diferentes posiciones de los miembros del Gobierno actual, que hacen que funcionarios públicos y pensionistas estén "temblando". Yolanda Algorri (PSOE) y Emilia Aguirre (PRC) han instado al PP a "no lanzar bulos" sobre los sueldos de los funcionarios, que crean "alarmismo e incertidumbre"

RECICLAJE DE MASCARILLAS

También se ha rechazado con los votos de PSOE y PRC la proposición no de ley de Ciudadanos que pedía un plan extraordinario para el reciclaje de las mascarillas, una campaña de información para concienciar a la población de la importancia de reciclar este tipo de material; y un plan para que se instalen contenedores y papeleras específicos para facilitar a la ciudadanía poder deshacerse de mascarillas, guantes, etc.

Aún estando de acuerdo en el fondo, los grupos no han conseguido llegar a un acuerdo. La diputada de Cs Marta García ha señalado que la gente no sabe qué hacer con las mascarillas. El socialista Javier García Oliva ha dicho que "no existe un problema de medios", que los residuos se están gestionando bien, que lo que hay es "un problema de falta de información de la ciudadanía" y que "simplemente" hay que hacer una campaña para informar.

PRC y PSOE han enmendado sin éxito la propuesta para recoger únicamente la campaña de información para concienciar sobre la gestión correcta de las mascarillas y la búsqueda de acuerdos con el Colegio de Farmacéuticos y otros gremios para facilitar su depósito seguro.

Armando Blanco (Vox) ha destacado que Asturias ya está trabajando en un proyecto de reciclaje de mascarillas y que la campaña de información, si se hace, no debe suponer un coste para las arcas regionales. Por su parte, César Pascual (PP) ha abogado por fomentar el uso de mascarillas reutilizables.

AGENDA 2030

La sesión de la mañana ha concluido con la aprobación de una proposición no de ley del PSOE para "reforzar" la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cantabria. La propuesta ha contado con el apoyo del PRC y Cs, mientras que el PP se ha abstenido porque le parece "descafeinada y que poco aporta", y Vox ha votado en contra.

Según Armando Blanco, diputado de esta formación, la Agenda 2030 es "un proyecto totalitario que busca un nuevo orden mundial y revertir las costumbres, tradiciones, modelo económico e idiosincrasia de cada nación utilizando excusas como el cambio climático".

"Algunos viven aún en las tinieblas sociales de la Edad Media", le ha replicado la portavoz del PSOE, Noelia Cobo, quien ha señalado que la Agenda 2030 "no tiene nada que ver con las ideologías", sino que es una estrategia "ambiciosa e internacionalmente reconocida por casi todos como el camino más adecuado para lograr un desarrollo igualitario y sostenible, y ha destacado que la crisis del Covid "puede ser una oportunidad para acelerar ese camino".