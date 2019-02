El presidente del COE destaca a Ruth Beitia y Jan Abascal como "campeones del juego limpio"

Publicado 22/02/2019 15:00:16 CET

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha destacado que los medallistas olímpicos cántabros Ruth Beitia y Jan Abascal "no solo son campeones olímpicos, sino también campeones del juego limpio".

Así lo ha dicho Blanco durante la clausura de la quincuagésimo primera sesión de la Academia Olímpica Española, que se ha celebrado esta semana en el campus de la Universidad Europea del Atlántico en Santander.

Blanco se ha referido a la directora del Centro de Estudios Olímpicos de UNEATLANTICO, la exatleta Ruth Beitia, pidiendo a los estudiantes que "no solo vean en ella a una campeona olímpica, sino que se den cuenta de los valores que les transmitirá, ya que no hay palabras para expresar lo que Ruth le ha dado al deporte español y a España".

En la misma línea se ha referido al también medallista olímpico cántabro, Jan Abascal, que estaba presente en la sala. "Yo no he visto nunca a un verdadero campeón que no tenga valores y no conozca lo que significa el esfuerzo y el trabajo. Por ello espero que sean inspiradores para vosotros", ha dicho a los alumnos.

Por su parte, Beitia ha expresado "el orgullo" que ha sentido al izar la bandera olímpica en el campus y la satisfacción que le dará "verla cada vez que venga a impartir clase".

Mientras, el rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón, se ha referido al carácter educativo de la Academia Olímpica Española. "Lo mismo que la universidad, para nosotros la educación es mucho más que la docencia y por eso hemos estado encantados de acoger esta sesión y transmitir en la medida de lo posible los valores olímpicos".