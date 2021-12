El presidente de inmunólogos dice que los no vacunados tienen "de 20 a 40 veces" más riesgo de enfermar por Covid

Cree que el pasaporte Covid es "buena solución" para que se vacunen aquellos que no querían hacerlo pero sí mantener su vida social

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y jefe del servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Marcos López Hoyos, ha destacado la "clarísima diferencia" entre los datos de ingresos hospitalarios y fallecimientos de vacunados y no vacunados contra el Covid-19, pues los últimos tienen "de 20 a 40 veces más riesgo" de contraer una enfermedad grave a causa del virus.

Así lo ha dicho este domingo en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, en las que ha pedido "prudencia" ante el aumento de la incidencia pero también "tranquilidad", porque a pesar del número de contagios la situación hospitalaria está "controlada".

Al hilo, ha indicado que "claro que los vacunados ingresan", pero hay una gran diferencia con respecto a los que no lo están. Y es que las vacunas "sobre todo evitan enfermedad, no tanto infección", ya que la probabilidad de contagio la reducen "en un grado pequeño". Por ello, ha pedido no tener el "falso concepto" de que por haber recibido las dosis se puede dejar de cumplir las medidas de seguridad.

También ha pedido estar "tranquilos" frente a la nueva variante ómicron, que aunque es más contagiosa y al parecer "escapa" mejor de la protección que ofrece la vacuna, ésta seguirá protegiendo "en algún grado". "Podemos infectarnos, pero la enfermedad grave sí la va a proteger", ha aclarado López Hoyos, remarcando que "en todo hay que dar tiempo a la ciencia y a la investigación".

NO "ABUSAR" DE LAS DOSIS

También ha hablado sobre la inoculación de la tercera dosis, explicando que aumenta la inmunidad en los casos en los que ésta ha descendido, pero remarcando que no se trata de "a más dosis, más efectos". "Si abusamos mucho de ella podemos llegar a producir anticuerpos en exceso o incluso cansar al sistema inmunitario, que puede agotarse y ser contraproducente incluso", ha alertado.

A juicio del presidente de los inmunólogos de España, a la hora de dar esa dosis adicional también sería "interesante" explorar la vacunación heteróloga, pues la combinación de las diferentes firmas del mercado da una inmunidad "más potente".

PASAPORTE COVID

Y preguntado acerca del pasaporte Covid, ha indicado que no sirve para evitar la infección pero, en su opinión, sí es "una buena solución" para que se vacunen aquellos que no querían hacerlo pero querían mantener su vida social y viajar, que ahora están acudiendo a darse sus dosis "de forma masiva".