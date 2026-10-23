El Presupuesto de Cantabria crecerá un 8,36% el año que viene y superará los 4.136 millones

Pleno del Consejo de Diálogo Social - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de Cantabria para el próximo año crecerá un 8,36 por ciento respecto a este ejercicio y superará los 4.136 millones de euros. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este viernes en el Pleno del Consejo del Diálogo Social las grandes cifras del documento económico, con el que el Ejecutivo gestionará 319,37 millones más que en 2026.

Fomento, con un montante de 314,6 millones (314.644.245 euros), será la consejería que más crecerá, en términos relativos, un 11,21%, con un fuerte peso de las políticas de vivienda, una de las "grandes prioridades" del Gobierno autonómico durante toda esta legislatura y que en 2027 se verá reforzada presupuestariamente.

También la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades (+8,58%) y la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación (+9,14%) crecerán por encima del aumento medio del Presupuesto autonómico.

Al término de la reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas, el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que gran parte del esfuerzo presupuestario va dirigido también a "reforzar las políticas sociales", sobre todo en el capítulo de personal para la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad, educación y servicios sociales.

Así, la mayor parte del presupuesto de Cantabria para 2027 se concentra en el Servicio Cántabro de Salud, con un gasto que supera los 1.400 millones (1.418.751.780 euros), es decir, casi un 11% más que lo presupuestado en 2026, y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que también registra un fuerte aumento (+11,42%) hasta rebasar los 341 millones.

Además, de entre las consejerías del Gobierno, la de Educación es la que tiene un mayor peso en el presupuesto, con 847.653.268 euros, es decir, un 8,58% más que en 2026, seguido de la de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, que contará con 108.998.347 euros, lo que supone un 3,46% más en términos interanuales.

Buruaga ha convocado este Consejo del Diálogo Social, como en los tres años anteriores, para que los sindicatos mayoritarios en Cantabria, CCOO y UGT, y la patronal CEOE-CEPYME Cantabria conozcan de primera mano y antes de la tramitación parlamentaria las prioridades económicas de su Gobierno para el próximo año.

Tanto Agüeros como el consejero de Industria, Eduardo Arasti, han destacado las aportaciones de los sindicatos y patronal a las cuentas públicas para "conseguir un presupuesto más plural, eficaz y que responda mejor a las necesidades de todos los cántabros".

"En esta legislatura, el dialogo social ha hecho honor a su nombre", ha asegurado el titular de Industria, que ha destacado que en años anteriores "la mayor parte de las aportaciones del Consejo del Diálogo Social han sido admitidas" y ha valorado "el grado de confianza" con el que patronal, sindicatos y Gobierno trabajan.

Por su parte, Agüeros ha explicado que los agentes económicos y sociales podrán trasladar sus aportaciones al presupuesto hasta el martes 27, a las 12.00 horas, y posteriormente celebrarán una reunión conjunta para detallar las que se incorporarán al proyecto de ley, que el Gobierno prevé aprobar la próxima semana.

LOS SINDICATOS PIDEN UN REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Entre las ya adelantadas por los sindicatos a la salida de la reunión figuran, entre otras, un "refuerzo" en los servicios públicos que sirva para dar respuesta a las reivindicaciones de usuarios y también de quienes trabajan en ellos, para los que reclaman mejoras laborales, y medidas para hacer frente a "emergencias sociales" como la de la vivienda, según han expuesto los secretarios generales de UGT y CCOO, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente, a la salida de la reunión.

Además, UGT, en lo que atañe al sector primario, ha pedido seguir apostando por las agencias de desarrollo local porque "han sido una solución". También ha reclamado que se atiendan las necesidades de los institutos de investigación "porque son los que pueden facilitar un cambio de modelo productivo dentro del sector primario".

"No podemos seguir tirando de actividades que son tradicionales, que están muy bien, que son muy nuestras y están muy arraigadas en la comunidad, pero no son una solución de futuro para el sector primario", ha afirmado Carmona.

Por su parte, CCOO ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de medidas que permita dar respuesta a determinadas "emergencias sociales" que hay en Cantabria y, en general, en toda España y, en el plano industrial, políticas para atraer empresas a la región.

Además, Mantecón ha aprovechado el encuentro para trasladar al Gobierno la necesidad de cumplir con los compromisos del diálogo social y de trabajar "de forma más continua" sobre las propuestas políticas y en aquello que tiene que ver con la incorporación de las reivindicaciones de los agentes sociales "en el día a día de las construcción de estas políticas". "Una reunión anual no es suficiente", ha opinado la líder de CCOO.

CEOE INSISTE EN MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Por su parte, el presidente CEOE-CEPYME, Enrique Conde, ha indicado que desde el propio Ejecutivo se les ha trasladado que se trata de unas cuentas "continuistas" y ha avanzado que desde la patronal van a insistir en todo aquello que permita aumentar la productividad en la comunidad autónoma y que sirva para posicionar sectores como la industria, el turismo o el alimentario.

También, y dado que el dinero de las instituciones es "finito", ha reivindicado las iniciativas público-privadas, principalmente en lo que concierne a aquellas consejerías que son "productivas". "Yo creo que es la gran aportación que podemos hacer desde el mundo empresarial", ha dicho.

Conde espera que Cantabria pueda tener nuevo presupuesto para 2027 porque contar con ello "siempre da estabilidad a la comunidad autónoma".

Sobre la dificultad de un acuerdo para sacar adelante unas cuentas por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, Conde se ha limitado a señalar: "No tenemos ni idea, nosotros no somos políticos" (...). El tema político para los políticos".

Sin embargo, Carmona sí ha reconocido esta complejidad y cree que en un contexto electoral como el actual "va a ser difícil llegar a un acuerdo".