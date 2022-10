El presupuesto de Obras Públicas crece hasta 167 millones y más de 100 serán para inversión

Las mayores cuantías se destinan a carreteras, planes hidráulicos y ayuntamientos, con varias partidas para saneamiento, inundaciones, soterramientos, carriles bici o derribos

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria contará en 2023 con más de 167 millones de euros, un 7,1 por ciento más que este año, gracias al presupuesto "más ambicioso" y "más inversor" que ha tenido este área y que mantiene la senda del crecimiento "sostenido y continuado en el tiempo".

Además, permitirá "mejorar la calidad" de vida de los ciudadanos ya que contempla actuaciones en todos los municipios y en materia de movilidad sostenible, carreteras, redes de saneamiento o inundaciones, teniendo entre sus objetivos cohesionar el territorio y "unir la Cantabria rural y la urbana", según ha destacado este sábado el consejero del área, José Luis Gochicoa, que ha presentado las cuentas "nuevamente expansivas" de su departamento en una rueda de prensa acompañado por los directores y subdirectores generales.

El presupuesto contempla destinar a inversiones más de 100 millones, -en concreto 107,6, que es el 64% de su dotación-, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a los presupuestos vigentes, aproximadamente 8 millones de euros más que este año. De ese total, la Consejería invertirá de forma directa 86,9 millones -mientras que el resto se gestionarán por otras entidades-, lo que supone el 30% de la inversión total del Gobierno regional.

Al crecimiento de las cuentas de este departamento contribuye el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ya que recogen de él 13,6 millones. Éstos se destinarán a dos líneas que ya existen este año, como son lado a la reducción de pérdidas de agua en la red de abastecimiento de pequeños y medianos municipios (5,8 millones) y el fomento del uso de la bicicleta y la reducción del uso del vehículo con carriles bici y aparcamientos disuasorios (4,6 millones); a las que se suman otras dos líneas nuevas: la protección ante inundaciones en núcleos urbanos (1,46 millones) y la digitalización del ciclo del agua (1,7 millones).

Por lo demás, los presupuestos se centran en actuaciones enmarcadas en el Plan de Carreteras y en su mantenimiento, el Plan de Movilidad Ciclista -que también tiene financiación europea-, el Fondo de Derribos, el apoyo a actuaciones de los ayuntamientos o el convenio para el soterramiento ferroviario en Torrelavega, además de contemplar una partida ante la posibilidad de firmar el convenio para el cubrimiento de las vías en Maliaño.

También recogen la modernización y actualización de las 22 instalaciones de suministro de agua potable que dan servicio a más de 52 municipios, las actuaciones previstas en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento municipal, las del Plan de Puertos para el periodo 2018-2023 y la prevención de inundaciones mediante la mejora de los cauces fluviales en los cascos urbanos.

DERRIBOS, PLAN CICLISTA Y SOTERRAMIENTOS

Las partidas más cuantiosas se destinan a inversiones en carreteras autonómicas (51 millones) -por primera vez ha aumentado de forma significativa también su mantenimiento, hasta los más de 16 millones-, planes hidráulicos (35,4 millones) y actuaciones en los ayuntamientos (19,5 millones).

También destaca la dotación al Fondo de Derribos, que se mantiene igual que este año en 6,3 millones, mayoritariamente para la obra de construcción de viviendas de sustitución en Arnuero y la adquisición de una parcela en Escalante; y la aportación a la empresa pública Gesvican, de 2,8 millones, que se reduce con respecto a 2022 porque este año contemplaba la rehabilitación del aparcamiento que se derrumbó en Nueva Montaña y que ya está "prácticamente finalizada". En 2023 se utilizará para terminar esos trabajos y fundamentalmente para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Otra partida significativa es la destinada a los soterramientos. En concreto, el de Torrelavega cuenta con su anualidad de 2 millones, mientras que para el de Maliaño se han consignado 10.000 por si es posible firmar el convenio. No aparece consignación para el de Santander, pues como ha explicado Gochicoa hay "discrepancias" en el equipo de Gobierno PP-Cs y no se podrá ejecutar hasta que no tenga "una opinión clara".

También destacan acciones previstas dentro del Plan de Movilidad Ciclista, dotadas con 3,6 millones y destinados fundamentalmente a completar los itinerarios ciclistas en la Bahía de Santander y Comarca del Besaya, así como a la primera fase del carril de la zona del Asón con una infraestructura entre Laredo y Colindres y a otra conexión en Reinosa de la zona industrial al casco urbano.

Con el mismo objetivo se cofinancia la construcción de aparcamientos disuasorios como el de La Carmencita Torrelavega, pues uno de los fines de este presupuesto, ha ensalzado el titular del área, es avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030.

SANEAMIENTO

Una de las mayores inversiones es la gestión de la infraestructura hidráulica, que dispone de 46 millones de los que la mayor parte es para la empresa pública Mare, que gestiona el saneamiento en la comunidad y recibe 24 millones.

Además, se consignan 6,9 millones del Ejecutivo y 5,8 del MMR para actuaciones en la nfraestructura hidráulica de abastecimiento básica de la región y actuaciones de saneamiento, depuración y calidad de las aguas. Esto incluye la mejora en el sistema de saneamiento de la Bahía -en base al protocolo firmado con el Ayuntamiento de Santander-, la renovación del sistema de Castro Urdiales, la conexión de los depósitos de Argoños y de Noja a la Autovía del Agua, o la ejecución de sondeos de investigación en Vispieres ara analizar la viabilidad de captación de agua subterránea. Como ha indicado el consejero, aunque esos sondeos no salieran bien, hay que acometer la ampliación de la ETAP próxima con un nuevo depósito.

En este punto también se recoge la instalación de infraestructuras fotovoltaicas para autoconsumo, como las que se construirán sobre los depósitos de Colindres, Salces y Castro

Urdiales o en la ETAP de Liaño; la mejora de la eficiencia energética mediante micro turbinas en tuberías como las de Liaño y Salces; y la sustitución de tuberías para mejora de la eficiencia energética del Plan Deva.

PUERTOS Y OBRAS HIDRÁULICAS

Por otro lado, el departamento de Gochicoa ha previsto 9,6 millones para actuar en "casi todos" los puertos, de los que más de 7 son para invertir. Así, en el de Castro Urdiales está previsto el refuerzo del dique norte -la segunda fase que ya se encuentra en fase de adjudicación-; en el de Laredo, la ampliación de la lonja y de la fábrica de hielo; en el de Colindres, la instalación del sistema de control de acceso; en el de Santoña, la ampliación de la zona de atraque en la machina oeste y habilitación de vial secundario de salida; en el de Comillas, la mejora del sistema de cierre de la bocana; en el de Suances, la instalación de pantalanes y mejora de las condiciones de navegabilidad en la canal; y en el de San Vicente la mpliación de la fábrica de hielo y mejora de la navegabilidad en la canal de entrada al puerto.

Asimismo, se contemplan las obras en la Pozona de Miengo para cumplir las condiciones que el Gobierno central marca para que se adscriba al Ejecutivo regional, instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y renovación del alumbrado por sistemas más eficientes.

En materia hidráulica, se disponen de 3,7 millones para la protección frente a las inundaciones del río Saja de varios núcleos de los términos municipales de Cabezón de la Sal, Mazcuerras y Reocín; restauración ambiental de los ríos Hijar y Ebro en Reinosa; y protección de los núcleos de Ampuero y Los Corrales de Buelna frente a las inundaciones, en colaboración con los ayuntamientos.