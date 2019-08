La primera ministra de Serbia cree que no habrá "paz sostenida" en los Balcanes hasta que su país entre en la UE

Publicado 28/08/2019 14:09:24 CET

Considera que la Unión Europea "no estará completa sin los Balcanes"

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, ha considerado que no existirá una situación de "paz sostenida" en los Balcanes hasta que Serbia entre en la Unión Europea. "Hasta que no entremos en la Unión Europea no tendremos una paz sostenida en esta parte de Europa", ha aseverado.

"Hasta ese momento Europa tendrá esa inestabilidad heredada, no en sus fronteras sino dentro de su territorio", ha resaltado. La mandataria serbia ha hecho estas declaraciones durante su ponencia durante el curso 'Quo Vadis Europa? VII. Europa ante el nuevo ciclo político' que ha tenido lugar este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Brnabic ha recordado que la Unión Europea "no comenzó por la economía o el mercado común" sino como "un proyecto de paz" y que ha resultado ser "el proyecto más exitoso de la historia". "Eso es lo que queremos en los Balcanes", ha insistido.

Además, Brnabic ha asegurado que Serbia "cree en la Unión Europea", así como en los "valores" que representa, "más incluso que algunos países miembros". Por ello, ha insistido en estar "100% segura" de que "la mejor política para Europa" es que los procesos de "reformas internas" y de ampliación se den de forma "simultánea" y "paralela".

La mandataria ha lamentado que la Unión se enfrenta a "cuestiones difíciles" como es el Brexit, el euroescepticismo, el cambio climático y los "desafíos de una cuarta revolución industrial" que, a su juicio, van a llevar a un replanteamiento del sistema laboral y el educativo. "Necesitamos saber qué tipo de educación necesitamos para crear los empleos del futuro y no sabemos que empleos habrá por lo que no sabemos qué educación necesitamos para esos empleos", ha señalado.

Otros de los "desafíos" a los que se enfrenta la Unión Europea, según Brnabic, son "la falta de una política migratoria común" y la necesidad de una "reforma interna" de las instituciones de la UE.

En este sentido, la mandataria ha lamentado que los ciudadanos europeos "no sienten" a Bruselas o a la Comisión Europea como "su propia administración" debido al "distanciamiento" que provoca "la enorme burocracia" existente en las administraciones de la Unión. "La gente siente que las decisiones no tienen consecuencias directas en su calidad de vida", ha apostillado.

Por ello, Brnabic ha instado a que las instituciones trabajen para que la "brecha" entre Bruselas y sus ciudadanos "sea más pequeña" y que las relaciones sean "más humanas". Para ello, ha enfatizado la necesidad de hacer "reformas internas" para que la UE "deje de ser un animal burocrático".

En este sentido, ha considerado que no es una cuestión de "si Europa necesita reformas" sino de "qué reformas necesita". De este modo Brnabic, ha considerado que la Unión precisa de "personas con visión y liderazgo" y que "necesita ir de vuelta a sus básicos".

A su juicio, si no se producen estos cambios, "no se conseguirán los estándares europeos" ni la Unión alcanzará el "rol de liderazgo" que, según ha considerado, "tanto Europa como el mundo necesitan".

De igual manera, la mandataria serbia ha instado a "ser honestos" en el análisis de las últimas anexiones de los países del este a la unión. En este sentido, Brnabic ha calificado las anexiones de "abruptas" y ha asegurado que los países que entraron a formar parte de la Unión "no estaban listos".

En este contexto, ha recordado que el proceso de anexión es "muy difícil" y "complejo" y que se necesita "mucho tiempo" para que el país que vaya a integrarse "entienda qué reformas necesita implementar" y "cómo debe cambiar las leyes" para "vivir a la altura de los estándares europeos".

Por último, en cuanto a la inmigración, la mandataria serbia ha señalado que cuando se produjo la crisis de refugiados de 2016 su país se encontró en medio de la ruta migratoria. "Tuvimos migrantes que venían de la Unión Europea e iban a la Unión Europea", ha señalado.

Por ello, Brnabic ha considerado que, si la UE desarrollase una política común de inmigración, ésta "necesita integrar también a los Balcanes" por ser "parte del continente" y de la "ruta migratoria". "La UE no estará completa sin los Balcanes", ha concluido.