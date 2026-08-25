En pruebas el primero de los Cercanías de Cantabria al que sumarán dos más este 2026

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El objetivo es que en 2027 estén en circulación los primeros convoyes LAREDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los primeros nuevos trenes de Cercanías para Cantabria ya están fabricados y el primero de ellos se encuentra en pruebas, situación en la que estará también otra unidad en las próximas semanas y una tercera antes de que acabe este 2026.

De esta manera, se adelanta el último compromiso del Ministerio de Transportes, que fijó esas pruebas -y posiblemente la puesta en servicio- para la primera mitad de 2027, según indicó su titular, Óscar Puente, en una visita el pasado junio a la región.

Este martes, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha confirmado la construcción de los primeros trenes para la renovación de toda la flota regional, compromiso adquirido por el Estado con esta comunidad y con Asturias, tras el escándalo del contrato anterior y los problemas de medidas de los Cercanías que no cabían por los túneles de la red de ambas autonomías.

Los nuevos convoyes se empezaron a fabricar en febrero de 2024 y entonces la previsión era que estuviesen en la primera mitad de este 2026, en pruebas y en servicio también.

En la actualidad, están construidas las primeras unidades y una de ellas está en fase de pruebas en vías de un recinto cerrado de la empresa adjudicataria, CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). La fabricación comenzó en sus instalaciones en Beasain (Guipúzcoa) y se trasladó después a otra planta en Zaragoza.

Y en próximas fechas habrá un segundo tren en pruebas, al que se añadirá un tercero antes de que acabe este año, ha informado Casares, para destacar así que se adelantan las últimas fechas previstas por el Ministerio y trasladar la idea de que en 2027 estén en circulación los primeros trenes.

"El compromiso es tratar de acelerar lo máximo posible" la renovación de los Cercanías de Cantabria, ha reafirmado el delegado en la región, a la par que ha valorado que, "afortunadamente, esas primeras pruebas se están pudiendo hacer en 2026".

Esto permitirá, como ha añadido, que a lo largo de 2027 se hagan más pruebas de trenes para que "vayan llegando de forma progresiva" a la comunidad y que puedan estar en circulación "cuanto antes", pues la renovación de la flota es algo "prioritario" y "urgente", ha apostillado.

TRENES GRATIS HASTA QUE LLEGUE EL ÚLTIMO.

En este sentido, Casares ha reafirmado el compromiso de mantener la gratuidad del servicio "hasta que no llegue el último tren construido y encargado por el Gobierno de España".

El delegado en la comunidad ha hecho estas declaraciones en Laredo, donde ha participado en la reunión de la Junta Local de Seguridad.