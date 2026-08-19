El PSOE alerta de un "ERE encubierto" en la educación pública de Cantabria

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "encubierto" en la educación pública a la vista de los "alarmantes" datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido "no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública".

"Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros", ha afirmado.

A su juicio, se trata del "mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria" y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) "a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública".

Quiñones ha advertido de que "cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad" para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el "mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial".

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional "que dé la cara" y explique a la ciudadanía "las razones por las que están desmantelando la educación pública" y exponga "su modelo educativo sin trampantojos".

"Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública", ha concluido.