El PSOE exige la creación de una comisión de investigación sobre el contrato de basuras

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha exigido la creación de una comisión de investigación que "entre a fondo" en el contrato de basuras en Santander ante los "gravísimos hechos" que se han empezado a conocer a partir del informe de control financiero del interventor general.

Una comisión para identificar a los responsables "del desastre" y depurar responsabilidades, para "llegar hasta donde haya que llegar y acabar con la impunidad del PP en Santander".

Así se ha expresado el portavoz socialista, Daniel Fernández, en una rueda de prensa donde ha anunciado que el PSOE ha registrado hoy una moción en este sentido, para que sea debatida en el Pleno de octubre. Ha recalcado además que Ciudadanos y PRC "no tienen excusas" y "están obligados" a apoyar esta Comisión de Investigación "si no quieren ser muleta naranja y aspirante a muleta verde del PP".

El PSOE asegura que hay "cientos de preguntas por resolver" y quiere saber, entre otras cuestiones, por qué no se ejecutaron los expedientes de 2014 y se dejaron caducar, por qué se instruyeron los expedientes el día después de las elecciones, quién los instruyó y si "hubo alguna orden" para que se hiciera antes de la constitución de la nueva Corporación.

Los socialistas quieren que el exalcalde y exconcejal de Medio Ambiente, Íñigo de la Serna, responda por qué la empresa NEC, en la que fichó como asesor tras su salida del Ministerio de Fomento, "se embolsó un millón de euros a cargo de todos los santanderinos por no saber conectar la plataforma de basuras a Smart City, de la que también es adjudicataria NEC". "Es una pregunta que se hace el interventor y es una pregunta importante", ha subrayado el portavoz del PSOE.

La moción también plantea por qué la alcaldesa, Gema Igual, ha iniciado la resolución del contrato ahora, "cuando los incumplimientos son desde el principio", y cuáles son los informes técnicos, no políticos, para esta decisión; si tiene prisa por adjudicar el siguiente contrato antes de que concluya esta legislatura y cuánto va a costar a los santanderinos "el lavado de imagen del PP".

Para ello, Fernández ha informado detalladamente sobre la lista de comparecientes que deben dar explicaciones en una comisión de investigación, en el Salón de Plenos, con "luz y taquígrafos", con sesiones retransmitidas en directo.

El edil ha explicado qué políticos, cargos públicos y empresas deben acudir a la comisión y las razones por las cuáles deben comparecer y dar explicaciones. "Queremos saber dónde están los millones de euros que han recortado en limpieza mientras subían y subían los recibos e impuestos de basuras", ha añadido.

Entre los citados, además del exalcalde y la actual regidora, Gema Igual, aparecen los exconcejales de Medio Ambiente, María Tejerina y José Ignacio Quirós; el exconcejal de Urbanismo y actual concejal de Obras, César Díaz, y la exconcejala de Hacienda, Ana González Pescador.

El PSOE reclama también la comparecencia del actual presidente de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) y exempleado de la empresa Ascan-Geaser, José Antonio Gómez Izaguirre; del exdirector general de Innovación, José Antonio Teixeira, para conocer los motivos de su dimisión en 2016, y del jefe de Servicio de Vialidad, José Antonio Guitérrez Martínez-Conde, que junto a Quirós y Teixeira fueron quienes evaluaron los criterios subjetivos que dieron a la adjudicataria el "supercontrato de 2013".

Según Fernández, De la Serna fue "el máximo responsable" de la adjudicación del contrato a Ascan-Geaser y tendrá que responder "si hubo acuerdos verbales en paralelo al contrato de basuras", así como por el millón de euros que se "embolsó" la empresa NEC "para que al final los datos no se conectaran a la plataforma Smart City, de la que es adjudicataria la propia NEC".

A su juicio, "NEC es la puerta giratoria de Iñigo de la Serna" y "no era una mera proveedora de la empresa adjudicataria, como dijo el jueves Gema Igual". "Las facturas de NEC las hemos pagado todos los santanderino en el canon de Ascan-Geaser", ha destacado.

Por su parte, la exconcejala de Medio Ambiente, María Tejerina debe explicar por qué "estuvo conformando y validando las facturas hasta mayo de 2015 cuando no era la responsable del contrato y las facturas no se correspondían con el servicio que se estaba prestando".

"IRREGULARIDADES GRAVÍSIMAS"

En cuanto a la situación de su sucesor en el cargo entre 2015 y 2019, José Ignacio Quirós, "no se sostiene y no puede seguir ni un minuto más vinculado al Ayuntamiento de Santander ni a la Sociedad de Vivienda y Suelo", ha denunciado Fernández.

Y es que Quirós, exempleado de la empresa adjudicataria y actual consejero de la SVS, "aparece en el centro de la trama de basuras" porque, entre otras cosas, cuando era director general de Infraestructuras del Consistorio formó parte del comité de expertos que valoró los criterios subjetivos que se presentaron al concurso de basuras. "Valoró las ofertas que dieron como resultado aquella adjudicación a su exempresa. Esto nos parece gravísimo", ha incidido.

Además, Quirós debe explicar cómo compatibilizó dos años el cargo de director general de Infraestructuras con el de apoderado de la empresa de basuras.

Respecto al actual presidente de la SVS, Antonio Gómez Izaguirre, también exempleado de Ascan-Geaser, se pide su declaración "porque ha adjudicado promociones a la rama de construcción de la misma empresa de las basuras en paralelo durante estos últimos años".

Pero, además, otro de los citados sería el exconcejal de Urbanismo y actual concejal de Obras, César Díaz, quien antes de ser edil fue, "ni más ni menos", que gerente del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria del grupo Geaser, la empresa de basuras. "Lo de César Díaz, ya lo hemos dicho, nunca ha olido bien, y ahora huele peor", ha enfatizado Fernández, quien ha mencionado que Díaz "estuvo expuesto a los intereses privados de Ascan respecto al PGOU de 2012", por lo que el PSOE quiere que responda si atendió como concejal de Urbanismo intereses de la empresa de basuras de la que fue gerente.

Por otro lado, el PSOE reclama la presencia en las empresas involucradas, como Ascan-Geaser (a SADISA) y NEC "para que den las explicaciones oportunas y puedan defenderse".

Fernández ha añadido que otra de las personas citadas será la alcaldesa Gema Igual, "porque está en la trama", porque "perteneció a todos estos equipos de Gobierno" y porque "durante sus dos primeros años de mandato no hizo nada. No hubo fiscalización de un servicio que no cumplía y no funcionaba", ha denunciado.

Respecto a la exconcejala de Hacienda, Ana González Pescador, el portavoz socialista cree que se elevaron conscientemente los impuestos mientras se reducía el precio del servicio de basuras.

Además, el PSOE quiere que Belén Domínguez, directora general de Medio Ambiente y responsable del contrato, acuda a la solicitada Comisión.

LLAMAMIENTO A CIUDADANOS Y PRC

Ante esta situación, Fernández ha emplazado al portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, "que ha reconocido expresamente" que hay "graves irregularidades", a que acabe "con la inacción política". "Aquí tienen la oportunidad de identificar a todos y cada uno de los responsables de la negligente gestión", ha incidido.

En relación al PRC, ha recordado que se abstuvo en la reprobación con el argumento de que había políticos que no se podían defender por no estar presentes, algo que sí podrán hacer en una Comisión de Investigación. "Por tanto, ha concluido, "no tiene excusas para bloquearla".

Finalmente, ha señalado que la decisión de rescindir el contrato puede costar millones a las arcas municipales y que es una medida "sugerida por un cargo político, la dirección general de Medio Ambiente, pero que no se menciona en el Informe del Interventor General".