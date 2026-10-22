PSOE y Frente Amplio cierran el acuerdo en Cantabria para concurrir juntos al Senado

Paz de la Cuesta e Israel Ruiz Salmón, número 1 y 2 de la candidatura Senado de Progreso (PSOE+IU) en Cantabria - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

PSOE y Frente Amplio han cerrado ya el acuerdo en Cantabria para concurrir juntos al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La papeleta de Senado de Progreso, como así se denomina esta alianza, estará encabezada por la socialista Paz de la Cuesta y llevará de número 2 a Israel Ruiz Salmón (Frente Amplio), que es coordinador general de IU en la comunidad, y a Paloma Palacio (PSOE) en el tercer puesto.

El acuerdo alcanzado y el hecho de que sea 'lista cremallera' --esto es que debe haber alternancia por género-- deja fuera a José Luis Urraca, que iba a ir en el puesto número 2 de la candidatura del PSOE.

Sobre este acuerdo, el secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares, ha resaltado la "altura de miras" demostrada por los socialistas al firmar un acuerdo a nivel nacional con Frente Amplio (que integra a diversos partidos) para una candidatura conjunta con el objetivo de que "no se pierda ningún voto de progreso en Cantabria y que esos votos finalmente tengan representación".

Ha asegurado que están "muy esperanzados de que eso se traduzca en un buen resultado electoral" y permita que desde Cantabria se aporten tres senadores progresistas.

"Si todos los progresistas de esta tierra votan a esa candidatura de progreso en el Senado, hoy Cantabria tendrá tres senadores progresistas y, por tanto, es una buena noticia", ha afirmado.

Casares ha justificado el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio a nivel nacional, y que también tiene traslado en Cantabria, en lo "trascendental" de las elecciones del 29N porque, según ha dicho, "nos jugamos el seguir avanzando" y tener "cuatro años más de progresos" en derechos sociales, laborales y también continuar siendo "la economía que más empleo genera de toda Europa, la que más crece" y seguir apostando por los servicios públicos "o que todo eso se pare de golpe, si llegan el PP y Vox a gobernar".

Así lo ha dicho, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa para anunciar una iniciativa parlamentaria del PSOE para pedir la declaración de zonas tensionadas en Cantabria.

CARMEN MARTÍN, CABEZA DE LISTA DE FRENTE AMPLIO AL CONGRESO

Por su parte, Frente Amplio ha anunciado en un comunicado que Carmen Martín, que también forma parte de la actual Dirección de IU en la comunidad, será su cabeza de lista al Congreso en Cantabria.

Martín, santanderina implicada en el movimiento feminista y la incidencia política en los sectores más vulnerables, es coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y ha sido presidenta de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria). Actualmente, es presidenta de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y sida que engloba a 80 entidades de todo el país.

Frente Amplio ha afirmado que Carmen Martín e Israel Ruiz Salmón son "dos perfiles complementarios y que representan el sentir de mucha gente".

La coalición electoral, que en los próximos días anunciará su candidatura completa en Cantabria, ha defendido "la necesidad de trasladar la voz del activismo y de la institución cántabra al Congreso de los Diputados y al Senado".

"Queremos articular una propuesta política centrada en las necesidades reales de los cerca de 600.000 cántabros y cántabras y de nuestros 102 municipios", han señalado ambos candidatos.

Además, han indicado que Frente Amplio tendrá una papeleta en Cantabria "para canalizar la indignación de quien ve cómo su salario no le alcanza para el alquiler de casa, la cesta de la compra o la gasolina" y también para "revalidar un gobierno de progreso, centrado en seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones y avanzar en los derechos y las libertades que la derecha y la extrema derecha nos quieren recortar".