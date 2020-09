PSOE pide a Buruaga explicaciones sobre "posibles ramificaciones" del 'caso Kitchen' en Cantabria

Llama a la líder del PP regional a posicionarse y a pedir a su partido a nivel nacional que "depure las responsabilidades políticas"

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha instado a la presidenta autonómica del PP , María José Sáenz de Buruaga, a posicionarse sobre el 'caso Kitchen'; a aclarar si hay "posibles ramificaciones" en la comunidad autónoma de esta "trama corrupta" de espionaje al extesorero y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas, y a reclamar a su partido a nivel nacional que "depure las responsabilidades políticas" sobre esta "oscura historia".

"A día de hoy, si no se va a Madrid a pedir a sus compañeros de partido que depure las responsabilidades políticas por estos escándalos --las responsabilidades penales ya llegarán-- María José Sáenz de Buruaga estará descalificada como política", ha afirmado este lunes en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz de los socialistas en el Parlamento regional, Noelia Cobo.

La dirigente socialista ha criticado el "estruendoso silencio" que, a su juicio, mantiene Buruaga sobre este caso después de que --ha dicho-- "todas las informaciones apunten a que la anterior cúpula del PP está involucrada".

"Crearon una red mafiosa en el Gobierno para, sobre todo, intentar tapar la trama corrupta del partido", ha incidido Cobo, que ha señalado que Buruaga ya era secretaria autonómica del PP cuando Bárcenas fue senador por Cantabria y cuando fue imputado por la 'trama Gürtel', por la que fue condenado en 2018. "Digo yo que algo oiría o sabría en esos años de lo que ahora está saliendo a la luz ¿no?. Pues que nos lo cuente", ha instado la socialista a la que actualmente --y desde 2017-- es presidenta de los 'populares' cántabros.

Concretamente, Cobo ha emplazado al PP de Cantabria a aclarar si hubo financiación irregular de la campaña electoral del PP en Cantabria en la que Bárcenas salió elegido senador por Cantabria (2004); si Buruaga "estaba al tanto" del "interés de la Dirección del PP" por investigarle y si ésta sabía "cuál era la tarea" de éste en relación con la financiación del PP.

"No nos vale escuchar que son cosas del pasado cuando quien lo dice protagoniza el presente y quiere estar en el futuro. A día de hoy ni Buruaga ni Casado tienen legitimidad moral para gobernar", ha manifestado la socialista.

Cobo ha insistido en que Buruaga "no puede formar parte del presente ni mucho menos del futuro político" de la comunidad autónoma si no da "explicaciones convincentes" sobre el 'caso Kitchen', que ha tildado de "escándalo".

PIDE AL RESTO DE PARTIDOS QUE SE POSICIONEN

También la socialista ha llamado al resto de partidos de Cantabria a pronunciarse sobre este asunto. "¿Qué les parece todo esto?; ¿Tienen alguna opinión?; ¿Piensan que hay que mirar para otro lado?; ¿Creen que esto no afecta a los ciudadanos de Cantabria", ha espetado Cobo, que considera que no se puede "guardar silencio ante una situación tan grave".

"Gürtel y Kitchen están muy presentes y no podemos esquivar la responsabilidad que como respresentantes públicos tenemos a la hora de velar por la limpieza de nuestro sistema democrático. Cantabria y España necesitan líderes honrados, con la hoja de servicio inmaculada", ha aseverado Cobo.

La socialista ha advertido que el PSOE "no va a cejar en ese empeño". Sin embargo, por ahora, los socialistas no prevén llevar ninguna iniciativa al Parlamento regional sobre este asunto. "Hasta que no se verifique si hay una implicación del PP de Cantabria es un poco pronto", ha explicado a preguntas de los periodistas.