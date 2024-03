El PSOE reclama también el cese o dimisión de Pascual por sus "tóxicas" palabras sobre los consultorios rurales

Cree que el usa el argumento de la falta de médicos que quieran ir a estos consultorios como una "justificación" para cerrarlos



SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado el cese o dimisión del consejero de Salud, César Pascual (PP), por sus "inadmisibles" y "tóxicas" afirmaciones relativas a que el modelo actual de los consultorios rurales "no tiene futuro" por la falta de profesionales médicos que quieran ir a ellos, unas declaraciones con las que los socialistas creen que el PP está buscando una "justificación" para cerrarlos.

"Yo creo que quien no tiene futuro en Cantabria es César Pascual y el modelo sanitario del Partido Popular", ha replicado este miércoles en rueda de prensa el secretario general del PSOE y portavoz de los socialistas en el Parlamento regional, Pablo Zuloaga, sobre lo que entiende que es un "ataque más" del consejero a la sanidad pública, además de a la Atención Primaria y al mundo rural.

Para Zuloaga, el análisis que hace Pascual es "muy peligroso" y supone que "está dejando caer los brazos para no hacer nada". "No puede ser que bajo el mantra de que no hay médicos nos empiecen a decir ahora que hay que cerrar los consultorios rurales o que los pacientes tienen que desplazarse a otros centros de salud lejanos a sus poblaciones", ha reprochado.

"Lo siguiente que nos dirá el Partido Popular es que la sanidad pública es insostenible, como ya nos dijeron que el sistema público de pensiones era insostenible", ha añadido.

Zuloaga ha mantenido que la falta de profesionales médicos en las zonas rurales "no es un reto nuevo" en Cantabria, pero sí "la forma de afrontarlo del PP: asumir que no hay médicos para luego decirnos que tendrán que cerrar los centros de salud o los consultorios rurales". "El Gobierno de Cantabria no quiere gobernar, no quiere afrontar los retos de la sanidad pública de Cantabria", ha censurado.

Por ello, le ha instado a "hacer los deberes, trabajar y ponerse a gobernar", que es lo que, según Zuloaga, "no ha hecho en nueve meses" el PP, y afrontar el reto de lograr más facultativos que atiendan la demanda sanitaria de los diferentes consulto rurales de Cantabria.

Además, el socialista cree que Pascual "miente" cuando habla de que ir a un consultorio rural supone "aislarse". "Esto es una falsedad desde el principio hasta el final porque las plazas están designadas por áreas de salud y quien desarrolle su trabajo en un consultorio rural "está coordinado" con un área básica de salud, donde hay un centro de salud de referencia y por lo tanto el contacto con el resto de facultativos es "obligatorio y permanente".

"El PP está vistiendo una realidad con falsedades y con mentiras", ha dicho Zuloaga, que ha acusado al Gobierno del PP de estar "dibujando una sanidad a dos velocidades", ya no solo en lo quirúrgico sino también en Atención Primaria.

"Ellos entienden que debe haber cántabros de primera y cántabros de segunda, cántabros que tengan acceso a una Atención Primaria en el entorno de su zona de residencia y otros cántabros, los de la zonas rurales, que estén condenados a no tener atención sanitaria", ha aseverado.

Ha sostenido que el modelo del PSOE es "radicalmente diferente" al del PP que "favorece y promociona la sanidad pública frente a otros modelos" y que defiende que las plazas y concursos de traslado se convoquen.

En este sentido, ha señalado que "le preocupa" también que el consejero ya alertara ayer de que va a haber problemas de cobertura en las plazas para los próximos meses en el Hospital de Laredo. "El PSOE estará donde ha estado siempre: defendiendo la estabilidad del hospital de Laredo y la garantía de prestación de servicios sanitarios para garantizar la atención a la zona oriental de Cantabria, una prioridad que el PP está desatendiendo".

LA "TERCERA VEZ" QUE EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN O CESE DE PASCUAL

Zuloaga ha recordado que no es la primera vez, sino "la tercera" que el PSOE pide la dimisión o cese de Pascual. Ha recordado que las anteriores fueron por la comparación que el consejero realizó sobre las listas de espera sanitarias y los viajes en avión en clase turista, en las que hay que esperar cola, o business, en la que entrar sin esperar y la otra por el "retraso injustificado" en la licitación de la protonterapia.

De hecho, ha recordado que el PSOE ya se opuso a que Pascual fuera nombrado consejero por su "estrecha relación" con Ferrovial, adjudicataria del contrato público-privado de Valdecilla.

Ha anunciado que los socialistas han registrado en el Parlamento una interpelación al consejero de Salud para el Pleno del 15 de abril, a la que seguirá en la sesión siguiente, la del 22, una moción subsiguiente en la que se pedirá su reprobación.

El PSOE no ha sido el único partido que ha pedido hoy la dimisión de Pascual por sus declaraciones sobre los consultorios reales, sino que también lo ha hecho el PRC.

A preguntas de los periodistas, Zuloaga ha dado la "bienvenida" al PRC que esta vez sí --"a la tercera"-- haya pedido la dimisión del consejero. "No le fue suficiente que el consejero hablara de una sanidad business con copagos, no le fue suficiente que el consejero hablara de aplicar contratos mercantiles en los profesionales de la sanidad pública, no le fue suficiente al PRC con que retrasara de manera injustificada durante seis meses la licitación de las obras de la protonterapia", ha ironizado el socialista.

Además, Zuloaga ha señalado que "las políticas que el consejero está desarrollando en Cantabria se deben a unos Presupuestos que el PRC aprobó y que el PSOE ya denunció que eran altamente insostenibles en la gestión de la sanidad pública de Cantabria".