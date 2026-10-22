El PSOE propone blindar la actualización anual del Fondo de Cooperación Municipal y que aumente un 50% para 2031

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá en el Parlamento de Cantabria una iniciativa que busca garantizar la actualización anual del Fondo de Cooperación Municipal, incluso aunque no se aprueben los Presupuestos de la comunidad autónoma, así como aumentar su dotación hasta alcanzar un incremento acumulado del 50% en 2031.

A través de una proposición no de ley (PNL), los socialistas pedirán en el próximo Pleno que el Gobierno del PP presente antes de que termine 2026 una modificación de la normativa que regula el Fondo de Cooperación Municipal en este sentido.

La propuesta consiste en modificar el artículo 4 de la citada ley para asegurar que la subida anual del Fondo correspondiente al IPC del mes de septiembre que ya se aplica actualmente no se pierda si no salen adelante los presupuestos autonómicos.

Así, el incremento que corresponda a ese ejercicio quedaría pendiente y se sumaría al del siguiente presupuesto que se apruebe, garantizando que los ayuntamientos no dejen de percibir la actualización que les pertenece para reforzar su financiación y garantizar los servicios públicos municipales, ha informado el PSOE en un comunicado.

El portavoz del grupo parlamentario, Mario Iglesias, ha explicado que el fin de esta propuesta es que la subida esté garantizada "pase lo que pase. Si un año no se aprueban los presupuestos, la subida no desaparece: se aplica en cuanto se aprueben los siguientes".

Así, "los ayuntamientos dejan de ser rehenes de que el Gobierno consiga o no apoyos para sus cuentas".

Además, la PNL del PSOE propone incrementar un 10% la partida destinada al Fondo de Cooperación Municipal en los próximos Presupuestos Generales de Cantabria, con la vista puesta en alcanzar un crecimiento acumulado del 50% cuando termine la próxima legislatura, en 2031.

Iglesias ha defendido que el Fondo de Cooperación Municipal es una "herramienta esencial para garantizar la autonomía financiera de los ayuntamientos, especialmente de los municipios más pequeños, y para asegurar la prestación de los servicios públicos básicos en todo el territorio".

El portavoz ha justificado la necesidad de esta iniciativa recordando que el Gobierno del PP suprimió este instrumento en 2013 y lo sustituyó por el Fondo de Liquidez Municipal. Además, durante tres años consecutivos redujo en más de un 75% los recursos presupuestarios destinados a las entidades locales, "generando incertidumbre sobre las cantidades que recibirían cada ejercicio".

Por ello, tras recuperarse el Fondo de Cooperación Municipal en 2016 con el cambio de gobierno y blindar su existencia con la Ley 5/2020, los socialistas consideran necesario dar ahora un nuevo paso para garantizar que los ayuntamientos no pierdan la actualización que les corresponde si no se aprueban las cuentas, al tiempo que se aumenten sus recursos.

"Pedimos dos cosas: que el dinero de los municipios suba siempre con los precios, haya o no presupuestos, y que crezca un 50% para 2031", ha resumido Iglesias.