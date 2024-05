El PSOE de Santander insta a la alcaldesa a pagar "de su bolsillo" la posible sanción por el Parque 2020

Acusa a la Consejería de "mirar para otro lado" SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha instado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), a pagar "de su bolsillo" la posible sanción por el Parque 2020.

"Ya está bien de destrozos al patrimonio en las obras del PP y basta ya de que tengamos que pagarlo los santanderinos", ha afirmado en un comunicado Fernández.

Así lo ha señalado después de que el pasado lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, dijera que "cabría valorar la posibilidad de incoar un procedimiento sancionador" al Ayuntamiento por haber iniciado las obras del Parque 2020 en homenaje a las víctimas del Covid sin contar con una autorización para llevar a cabo un informe arqueológico necesario.

Los socialistas han señalado en un comunicado que en el debate del Parlamento "se ha confirmado la actuación negligente y el destrozo al patrimonio perpetrado por el PP en Mataleñas".

Fernández también ve "absolutamente incomprensible e intolerable" que las obras hayan continuado mientras el Consistorio elaboraba el informe arqueológico. "Nadie puede tener dudas de que será un estudio a la carta para cubrir las irregularidades que se han producido", ha manifestado el portavoz socialista, que, a su vez, ha acusado al Gobierno de Cantabria del PP de "mirar a otro lado".

Fernández ha transmitido su "enfado", no sólo por lo que, a su juicio, es una "nueva agresión" al paisaje y al patrimonio, sino por la decisión de la alcaldesa de ausentarse del Parlamento durante el debate sobre la actuación del Ayuntamiento.

"En política hay que estar a las duras y a las maduras. No puede decir que va al Parlamento a defender los intereses de Santander y el día que se habla de la ciudad pegar la espantada", le ha recriminado.

A juicio del portavoz socialista fue una actitud "cobarde" porque "sabe que el Ayuntamiento se ha equivocado de cabo a rabo con estas obras".

De una forma más genérica, Fernández ha opinado que "el bagaje" de Igual como parlamentaria es "de vergüenza ajena". "Ha intervenido una vez en un año y se está llevando a casa un sobresueldo de 20.000 euros. Va a batir los récords negativos de De la Serna. No es ético ni moral", ha afirmado el socialista, que ha instado a la regidora a que use ese dinero para pagar la multa si el Gobierno sanciona a Santander.

Por otra parte, Fernández ha recordado que la actual consejera de Cultura, que es quien puede terminar sancionando a Santander, fue directora general del mismo área en el Ayuntamiento cuando se aprobó el Parque 2020. "Es todo un tremendo despropósito", ha lamentado.

Por último, ha recomendado a la consejera que "no haga tantas bromas sobre ausencias cuando era la alcaldesa quien no estaba presente en la sesión". "Es Gema Igual la que no está en el Parlamento y cada vez menos en el Ayuntamiento", ha concluido.