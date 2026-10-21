El PSOE ve en la elección de Igual que está "en la casilla de salida" y que "el PP asume la derrota"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria cree que la elección de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como candidata del PP regional al Senado en los comicios del 29N "demuestra que está en la casilla de salida y que la derrota en las elecciones municipales está asumida por todo el Partido Popular".

Lo ha manifestado así la portavoz de los socialistas, Ainoa Quiñones, en un comunicado en el que ha comparado el Ayuntamiento de la capital con el Titanic: "Todo el mundo busca como bajarse de un barco a la deriva que acabará el 23 de mayo chocando contra el iceberg de la voluntad de una mayoría de santanderinos y santanderinas que van a votar cambio tras 50 años de gobiernos de los mismos".

Quiñones ha dicho entender que Igual "busque un sillón en Madrid", pero considera "incompresible" que la presidenta del Gobierno y del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, le haya dicho al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que "sí" a esa decisión, pues a su juicio "pone en evidencia un fracaso anunciado en las próximas elecciones".

"Si en el Senado la acción parlamentaria de Gema Igual es tan minuciosa y amplia como la que ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria -donde es diputada-, podemos estar seguros que su presencia allí va a servir para todo menos para defender los intereses de nuestra tierra", ha vaticinado la socialista.

Por último, Ainoa ha lamentado el "poco respeto" del PP por los ciudadanos de Santander, pues lleva "años denunciado el caos y la nefasta gestión de Gema Igual, a la que primero se premió llevando de numero dos al Parlamento de Cantabria y no habiendo hecho nada allí, ahora se la premia con encabezar la lista al Senado".