El PSOE ve la reforma laboral "el mayor avance en derechos laborales de la historia de la democracia"

Socialistas y sindicalistas de UGT y CCOO acompañan al sector conservero en sus reivindicaciones "por un convenio digno"

SANTOÑA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha asegurado que la convalidación de la reforma laboral "es el mayor avance en derechos laborales de la historia de la democracia en España".

Así lo han expresado este viernes la secretaria de Organización del PSOE regional, Noelia Cobo, el diputado nacional Pedro Casares y la senadora Isabel Fernández, así como los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, durante unas declaraciones en Santoña coincidiendo con la concentración convocada este viernes por el sector conservero de la comunidad.

En este sentido, Cobo ha destacado que los socialistas están acompañando al sector en sus reivindicaciones "por un convenio digno que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras".

Y lo hacen, ha añadido, un día después de que el Congreso de los Diputados aprobase la convalidación de la reforma laboral, que "beneficiará a más de 20 millones" de empleados de España y que llega, ha dicho, gracias al esfuerzo del Ejecutivo central y al consenso con las organizaciones sindicales y empresariales.

Una reforma, a juicio de Cobo, "con objetivos muy claros: reducir la temporalidad y la precariedad laboral y consolidar la contratación indefinida para alcanzar un futuro de estabilidad laboral".

"Estamos ante un hecho histórico que demuestra una vez más que este Gobierno presidido por Pedro Sánchez cumple", ha defendido la número dos del PSC-PSOE, para resaltar que "cumplimos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional; cumplimos con los Riders, con el teletrabajo, con la ley de Formación Profesional, con el empleo juvenil, con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y cumplimos con los pensionistas y también con los autónomos".

Tanto Noelia Cobo como Pedro Casares coinciden en que la aprobación de esta norma "pone fin a la reforma laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, la mas dura de la democracia, basada en los recortes en el empleo y los salarios y en la pérdida de los derechos laborales".

Por eso, para la secretaria de Organización de los socialistas cántabros y el diputado nacional, el PP tuvo "una oportunidad para demostrar que lo importante es el bienestar de la ciudadanía de este país", oportunidad que el partido "desperdició votando en contra de la reforma laboral y demostrando no estar a la altura de este país".

Y es que, en opinión de Cobo y Casares, se trata de una reforma "ambiciosa, buena para Cantabria y para España, que mira hacia adelante y consolida nuevos derechos",.

SUBIDA DEL SMI, PRÓXIMO OBJETIVO

Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Cantabria y portavoz de Economía en el Congreso ha avanzado que tras la aprobación de la reforma laboral, el próximo objetivo es la subida del salario mínimo profesional.

"Nunca antes había habido en España tanta gente trabajando, más de 20 millones de personas, y ahora tenemos que dar el siguiente paso, que es que tengan un mejor empleo", ha destacado.

Porque, en palabras de Casares, "de eso va la reforma laboral también, de mejorar los salarios de los trabajadores, y en eso está trabajando -ha añadido- el Gobierno de España y el PSOE, en que pronto podamos firmar con los agentes sociales la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que es otro objetivo de legislatura para tener un empleo de mejor calidad".

Para finalizar, el parlamentario nacional ha considerado que Santoña es "un buen escenario" para reivindicar la reforma laboral junto a los trabajadores del sector conservero, pues la misma tiene "objetivos claros", como favorecer la creación de empleo y acabar con la temporalidad y la precariedad, ha citado.

"Hoy España ha dado un paso importante para recuperar, por primera vez en democracia, derechos para la clase trabajadora, eso es lo que nos jugábamos ayer", ha dicho, a la vez que ha reafirmado que "una mayoría ha entendido la importancia del diálogo y el acuerdo social".

"Quienes votaron no ayer a la reforma laboral que le digan hoy, especialmente, a las trabajadoras de las conserveras de Santoña porque no quieren que avancen sus derechos y no quieren que acabemos con la temporalidad, porque no quieren que acabemos con la precariedad y porque no quieren que un sector como las mujeres y los jóvenes, castigados por la reforma laboral del PP, no quieren que recuperen derechos laborales", ha instado.

VALORACIONES UGT Y CCOO

Por su parte, el secretario general de UGT de Cantabria ha destacado que el acuerdo aprobado ayer es "fruto del diálogo social" y de la "responsabilidad" de las partes implicadas (sindicatos y empresarios), que "han dejado en el camino algunas reivindicaciones" para conseguir "mejorar mucho las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras".

No obstante, Mariano Carmona ha calificado de "bochornoso" la "lectura partidista" que se ha hecho desde algunos partidos, y ha valorado el diálogo social "porque es lo único que nos va a dar garantías de que los acuerdos sean estables".

Por último, la secretaria general de Comiciones Obreras ha vaticinado que la reforma laboral aprobada "será un revulsivo para la contratación" en Cantabria, y ha asegurado que en el mes de enero "ya se ha visto que la dinámica era muy positiva".

Rosa Mantecón ha asegurado además que, gracias a la reforma, "ningún convenio perderá vigencia, se generará estabilidad, se mejorarán salarios y protegerá a las personas que trabajan en los sectores más precarizados, como son las mujeres y los jóvenes".