El PSOE volverá a lleva al Parlamento las zonas tensionadas para que el PP "rectifique y atienda una realidad urgente"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado este jueves que los socialistas volverán a llevar al Parlamento autonómico la declaración de las zonas tensionadas para exigir al Gobierno regional del PP que "rectifique", "atienda una realidad urgente" y "abandone el sectarismo" por el que la comunidad ha perdido "entre 10 y 15 millones de euros en fondos".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha criticado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga "no está dando respuestas ni soluciones" al problema de la vivienda, "una realidad urgente" y frente a la que "la política no se puede poner de costado".

"Somos la comunidad autónoma con menor tasa de emancipación juvenil del país porque los jóvenes no pueden acceder ni a comprar ni alquilar una vivienda", ha dicho Casares, quien ha recalcado que hay muchas familias que "tienen auténticas dificultades para pagar los alquileres ante las subidas de los precios", así como "personas mayores que viven con mucha incertidumbre porque con sus pensiones y ante las subidas de los alquileres no les llega".

Incluso, ha remarcado que quienes no tienen un problema directo con la vivienda, también "viven con angustia por sus hijos o nietos".

Por ello, el líder de los socialistas cántabros ha reclamado que hay que "dar respuestas" como, ha señalado, "está haciendo el Gobierno de España pese a que en Cantabria no se están aplicando porque dependen de la voluntad del Gobierno del PP", que durante estos tres años ha sido "una pared".

En este sentido, ha defendido que las zonas tensionadas están funcionando "perfectamente" en más de 300 ayuntamientos de cinco comunidades, como en Cataluña donde los precios del alquiler han bajado un 9 por ciento, ha ejemplificado.

Por este motivo, Casares ha indicado que el PSOE volverá a llevar al Pleno del Parlamento una iniciativa para declarar zonas tensionadas en Cantabria como ya hizo hace un año.

"Entonces el PP dijo no, pero ha pasado un año y muchas cosas han cambiado y las circunstancias hoy son más difíciles y se ha agravado más la situación de la vivienda", ha añadido.

Y ha puesto en valor el trabajo de las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas y que ha reivindicado "son de todo color político": Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia.

"La vivienda no entiende de siglas políticas, entiende de la realidad de la gente y hay muchos alcaldes y alcaldesas de todos las siglas políticas preocupados por sus ciudadanos y que han dicho que sí a las zonas tensionadas", ha apostillado.

Al respecto, el socialista ha lamentado que en Cantabria no se esté aplicando por "el sectarismo del Gobierno del PP" que está "bloqueando que se pueda atender una realidad que es urgente".

FONDOS PENDIDOS

Además, Casares ha denunciado que el Ejecutivo de Buruaga no sólo no está ofreciendo soluciones a esta problemática y no aplicando las medidas del Estado sino que "está llevando a Cantabria a perder fondos para la vivienda si se declaran zonas tensionadas".

Así, ha señalado que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes fondos para las cinco comunidades con zonas tensionadas.

"Cantabria se quedó al margen y hemos perdido fondos por el sectarismo del PP, aproximadamente entre 10 y 15 millones de euros", ha detallado.

"Esto es un escándalo. Hacen falta todos los recursos públicos para las zonas tensionadas", ha enfatizado el líder socialista, que ha señalado que con esos fondos en Cantabria "se podrían estar comprando viviendas para destinarlas a alquiler social, comprando suelo, rehabilitando viviendas o incluso afrontar con fondos públicos los posibles impagos del alquiler".

Finalmente, ha indicado que los socialistas consideran "urgente" que el PP de Buruaga "rectifique" para que "Cantabria no siga perdiendo oportunidades". "Dejemos de un lado el sectarismo. Hagamos política pensando en la ciudadanía", ha subrayado.

MEDIA RECHAZA LA DECLARACIÓN DE COMILLAS

Por su parte, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), rechazó ayer la declaración de Comillas como zona tensionada, asegurando que "bajo ningún concepto, lo pida quien lo pida, mientras que esté este Gobierno no se va a hacer", en respuesta a la moción del PSOE aprobada el martes en el Pleno de este municipio para impulsar su declaración como zona de mercado residencial tensionado y realizar un informe, con el apoyo de los cinco concejales del PRC en el equipo de Gobierno y el voto en contra del PP.

A preguntas de la prensa, Media criticó el cambio de postura de la alcaldesa, Teresa Noceda (PRC), cuando "ella misma ha manifestado públicamente su desacuerdo con estas declaraciones".

El consejero subrayó que la competencia para declarar zonas tensionadas corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas según la Ley de Vivienda, por lo que "no me gustaría que los vecinos de Comillas pagaran un informe de una competencia que no le corresponde al Ayuntamiento". Media abundó que "sería cuando poco muy feo, encima cuando no le va a servir de nada" gastar dinero público en un estudio "innecesario".

Tras subrayar que el Gobierno ha encargado estudios, como a la Universidad de Cantabria, que indica que esta declaración supondría "arruinar el mercado del alquiler", Media lamentó que "todavía" está esperando que la alcaldesa "ceda un metro cuadrado de terreno público para que el Gobierno pueda hacer viviendas en Comillas", como ya hacen otros alcaldes de "todo signo político".

"Lo que pasa es que igual (Noceda) ya está en precampaña electoral, y ella tendrá que justificar por qué un día piensa una cosa y al día siguiente la contraria. No se va a declarar Comillas zona tensionada", reiteró el consejero.

Al respecto, Casares ha denunciado que Media ha vuelto a decir 'no' a las zonas tensionadas y lo ha hecho "de nuevo con el tono que le caracteriza, de forma despectiva y riéndose de los ciudadanos".

"El consejero vuelve a decir que no y ello pese a que hay ayuntamientos que insisten en que se les declare zona tensionada, el último ha sido Comillas y es la voluntad democrática de su Corporación municipal", ha incidido.