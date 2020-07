Quiñones traslada a Trabajo la situación de Digitex para mediar entre trabajadores y empresa

La delegada del Gobierno se ha reunido hoy con representantes de los trabajadores tras concentrarse frente a la Delegación

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social la situación de los trabajadores de la empresa Digitex, con un centro de trabajo en el polígono de La Cerrada en Camargo, para que "medie".

"Hemos pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que medie de alguna forma con la empresa para que se puedan salvar los puestos de trabajo que tan importantes son en nuestra región, más si cabe en estos momentos", ha dicho.

Así se lo ha trasladado a los miembros del comité de empresa de Digitex, con los que se ha reunido este lunes tras la concentración que han desarrollado frente a la Delegación del Gobierno y en la que han estado además acompañados por la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

Quiñones ha expresado a los trabajadores su apoyo ante la situación que están atravesando, con la ejecución de un posible Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 85 empleados en Cantabria y 481 en todo el país o a través de bajas incentivadas.

La delegada del Gobierno ha indicado que "es importante que todas las administraciones estemos ahí apoyando" a los trabajadores de esta empresa, que cuenta con una plantilla formada mayoritariamente por mujeres.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Camargo, que ha ensalzado que "es fundamental que las administraciones hagamos fuerza junto a los trabajadores" porque "no se entiende que las grandes empresas" para las que opera Digitex "planteen estos despidos". "Desde el Ayuntamiento estaremos con los trabajadores en todo lo que les podamos ayudar", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Digitex, Rosa María Cuesta, ha agradecido el apoyo que está recibiendo por parte de las administraciones ante "las intenciones de la empresa, que quiere hacer un ERE por causas económicas y productivas o, en su lugar, llevar a cabo bajas incentivadas".

"Los sindicatos han desmontado las causas económicas que alegaba la empresa y, por ello, ha puesto encima de la mesa que haya salidas voluntarias e incentivadas", ha explicado Cuesta, que, no obstante, ha manifestado que en el comité no están de acuerdo porque consideran que "no hay motivos" para los despidos.