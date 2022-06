El recurso de ARCA contra el PORN de las Marismas de Santoña podría quedar resuelto para el 20 de julio, segun Gochicoa

El consejero ve baja la ejecución presupuestaria de las inversiones de Adif y Renfe pero dice que "por primera vez se empieza a hacer algo"

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), prevé que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre el recurso de la asociación ecologista ARCA contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel esté para el entorno del "20 de julio".

Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento Gochicoa en su respuesta a unas preguntas del PP en relación a los plazos para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación del Territorio (PGOU) de Argoños después de que hace varias semanas fuera devuelto al Ayuntamiento para ser sometido a un nuevo proceso de información pública tras las "modificaciones sustanciales" que había habido respecto al documento que aprobó inicialmente el Consistorio, siendo una de las más significativas la variación respecto a las viviendas previstas, que se reduce un 15,5 por ciento.

En su exposición, Gochicoa ha mantenido la previsión de que el PGOU de Argoños pueda ser aprobado definitivamente este verano, si bien ha insistido en que se trata de plazos "estimativos" que no dependen exclusivamente del Gobierno de Cantabria, sino también de que el Ayuntamiento entregue "correcto" el documento y de otras circunstancias.

En este sentido, el consejero ha sido cuando ha indicado que esperaba no tener que encontrarse ahora con una sentencia favorable a ARCA en su recurso contra el PORN ya que ello sí que sería una cuestión "dificultosa". "Eso sí que, de verdad, sería probablemente trágico para la aprobación del Plan", ha reconocido.

Frente a las explicaciones del consejero en relación a las razones por las que el PGOU de Argoños aún no ha sido aprobado de forma definitiva, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, le ha echado en cara que no ha cumplido ninguno de los compromisos que ha ido dando en relación a los plazos para aprobar este PGOU.

"Le ha cogido a usted el toro", le ha reprochado el portavoz popular, que le ha recordado la "angustia" de cientos de familias del municipio con sentencia de derribo que están a la espera de la aprobación del PGOU.

En este sentido, Fernández ha recordado que, aunque el PGOU no servirá para regularizar todas las viviendas con sentencia de derribo, sí podría ser la vía para salvar otras y acabar con el "martirio" y el "calvario" que atraviesan sus propietarios.

Por ello, ha instado al consejero a que la "envergadura" del asunto debe hacer que "empiece a tomárselo un poquito más en serio".

INVERSIONES EN MATERIA FERROVIARIA

Por otra parte, Gochicoa también ha respondido a preguntas del PP sobre la baja la baja ejecución presupuestaria de las inversiones que estaban previstas para acometer en Cantabria en materia ferroviaria el año pasado en los Presupuestos Generales del Estado, ya que solo se han desarrollado por parte de Adif el 26% y por parte de Renfe el 35%, pero ha destacado que, al menos, "por primera vez se empieza a hacer algo".

Ha manifestado que la valoración de estos porcentajes "solo puede ser negativa", pero ha justificado que se trata de un retraso por la pandemia del Covid y la guerra en Ucrania, que han generado dificultades para hacer inversiones y para adquirir los materiales necesarios para desarrollar las obras.

Además, ha respondido al PP que, a pesar de que las cifras de ejecución presupuestaria son bajas, la inversión en Renfe entre 2019 y 2021 ha sido de más de 23 millones de ellos, más del doble de la realizada entre los años 2016 y 2018, cuando gobernaban los 'populares', que fue de unos 11 millones.

La inversión "más importante y más necesaria" es la que permitirá que lleguen a Cantabria 31 nuevos trenes, una medida que "por lo menos se adjudicó a finales de 2020 y está en ejecución. Podrá tardar un poco más o un poco menos, pero es que en el periodo 2012-2018 no se licitó ni se adquirió ni un solo tren nuevo", ha remarcado.

También se ha referido al retraso de las obras de duplicación de vía entre Santander y Torrelavega, que se ha producido "por el incremento de costes y la carencia de materiales", como raíles, para poder llevalas a cabo, pero según ha avanzado ya están operativas y se espera que ahora puedan avanzar mejor.

Gochicoa también ha valorado como positiva la implantación de los servicios de atención remota en estaciones (ARES) prevista en varias estaciones ferroviarias de Cantabria, lo que para el 'popular' Roberto Media es "una verdadera tragedia para los pueblos", ya que ha señalado que supondrá la sustitución del personal por pantallas para atender a los ciudadanos.

Sin embargo, para el consejero "no hay que ver mal la modernidad y la digitalización" siempre y cuando no se produzca esa sustitución. Así, defiende que "tiene que ser algo complementario" y "de momento no lo ve como una mala medida", a la espera de ver cómo funciona.

PROTONTERAPIA

También ha intervenido en el Pleno a petición de los 'populares' el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), que ha ratificado que el Gobierno mantiene su previsión de que Valdecilla será el primer hospital público en contar con la protonterapia a pesar del retraso sufrido en la adjudicación tras el recurso presentado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria (COAATCAN).

Pesquera ha señalado que el procedimiento "está en curso y seguirá en curso aunque tengamos muchas piedras y contratiempos en el camino", además de que los plazos marcados por la Consejería ya tienen en cuenta los periodos de reclamación que conlleva toda contratación pública.

Así, ha explicado que está previsto adjudicar para el 1 de julio la maquinaria de la protonterapia a la empresa Varian, la que mayor puntuación ha obtenido, y a continuación se abrirá un periodo de reclamaciones.

VECINOS DE VOTO PIDEN MEJORAS EN SANIDAD

A las puertas del Parlamento, y coincidiendo con la sesión plenaria, se han concentrado vecios de Voto para pedir mejoras en materia sanitaria.

Frente a esta protesta vecinal, el PSOE de Voto ha asegurado que el municipio "dispone de una atención sanitaria de calidad" y cuenta con un consultorio de Voto con unos recursos que "están por encima de la media de otras zonas básicas", según han defendido el el secretario general del PSOE de Voto, Antonio San Martín, y el portavoz municipal, Andrés Alberdi.