El responsable del Racing Primavera asegura que "todo el dinero" se invirtió en la escuela

Publicado 16/01/2020 15:08:57 CET

Ramiro Cid dice que Pernía no tomaba solo las decisiones "relevantes", sino que acordaban en Consejo

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la escuela Racing Primavera en Brasil, Marcos Lucena, ha asegurado en la cuarta sesión del juicio que se sigue contra el expresidente del Racing, Francisco Pernía, que "todo el dinero" que el club envió a ese país y que transfirió a algunas cuentas bancarias se invirtió en adecuar las instalaciones para los jugadores.

Además de Lucena, hoy han testificado el exconsejero delegado del club, Ramiro Cid; el actual miembro del Consejo de administración Emilio Criado (que era gerente de Auto Gomas cuando presidía Pernía, entre 2006 y 2011); y el excoordinador de las secciones inferiores del Racing, Isaac Gutiérrez.

En general, todos ellos han declarado en la línea de la versión que dio Pernía, para el que la Fiscalía pide un total seis años de cárcel por delitos de administración desleal y apropiación indebida, este último en relación a la escuela de fútbol de Brasil.

Sin embargo, los testigos de esta sesión han señalado que la internacionalización del club era uno de los objetivos "fundamentales" que existían antes de que llegara Pernía, y los que visitaron las instalaciones de la escuela de Brasil --cuyo fin era formar a futbolistas para incorporarlos al Racing o venderlos--, han dicho que las mismas estaban en "buenas condiciones" para entrenar y jugar.

De hecho, Lucena, que era socio del Primavera con un 1% --el otro 99% pertenecía al Racing--, ha destacado que "no es que se hicieran obras, es que tiraron todo abajo" y construyeron habitaciones con camas para 30 jugadores, baños, cocina y oficinas, instalaron cableado, teléfonos y ordenadores, un cuarto con hidromasaje, etcétera.

También ha indicado que le propuso el proyecto Iñaki Urquijo, acusado también en esta causa junto al otro agente, Juan Vergara, por apropiación indebida.

Lucena ha insistido en que existen vídeos en los que se pueden comprobar las reformas, que terminaron a principios de 2008, y ha explicado que recibía órdenes de Urquijo y dinero del Racing, aunque "siempre había problemas" porque "nunca llegaba cuando tenía que llegar".

En este sentido, al igual que los acusados, ha dicho que Urquijo adelantaba dinero cuando había problemas de pagos y, posteriormente, el club se lo devolvía.

Igualmente, preguntado por una transferencia que consta a una empresa de reparación de coches --dado que la Fiscalía acusa a Pernía de desviar cantidades a terceros ajenos a la escuela--, Lucena ha dicho que la cuenta brasileña estaba bloqueada y enviar el dinero a esa entidad fue "el único medio" que encontraron para que llegara al Primavera.

El brasileño ha añadido que Pernía viajó a Brasil para resolver el problema y pagó con la tarjeta de crédito algunas deudas de los gastos cotidianos del club, como la comida. Además, ha señalado que no hay facturas de todos los pagos porque algunos se realizaban en efectivo.

Por otro lado, se ha referido a cuatro jugadores de la escuela que vinieron a Santander y que el Racing habría rechazado, mientras que ahora, según ha dicho, tres de ellos juegan en las selecciones inferiores de Brasil y podrían llegar a valer "40 millones de dólares" entre todos. "No entiendo por qué les devolvieron si eran jugadores del Racing", ha sentenciado.

En la misma línea, el excoordinador de las secciones inferiores del Racing ha manifestado que viajó a Brasil porque Pernía le encargó un informe de los jugadores brasileños, y que "el campo era viejo pero se veía que estaba acondicionado".

Por su parte, Ramiro Cid ha asegurado que Pernía no tomaba las decisiones solo, sino que las cuestiones "relevantes" se tomaban en Consejo. Además, dado que era consejero delegado antes de que el acusado llegara al cargo, ha indicado que la internacionalización estaba prevista antes de tener a Pernía como presidente.

Además, mientras que la Fiscalía considera en su escrito de acusación que el proyecto de la escuela carece de desarrollo previo por escrito, presupuesto de ejecución o plan de viabilidad, inversión y seguimiento; Cid ha asegurado que "había proyecto y con números", en los que él mismo había trabajado.

En este sentido, ha dicho que vio borradores previos aunque no llegó a presenciar el acuerdo final porque ya no estaba en el Racing, además de que hicieron "varios cálculos" para saber el coste que tendría el proyecto para el club y no llegaba a los dos millones de euros, una cantidad "bastante pequeña" y "razonable".

Asimismo, ha explicado que le informaron de que Urquijo había acordado no tener un contrato y un sueldo fijo, sino cobrar una comisión cuando se hicieran fichajes, lo que a Cid le pareció "estupendo".

COCHES PARA EL CLUB

Por otro lado, y en relación al coche que usaba el expresidente del Racing, Emilio Criado ha indicado que Auto Gomas cedía coches a cambio de publicidad al equipo y cedió uno a Pernía a título personal, además de que el Racing tuvo "de forma continua entre seis y ocho coches durante 15 años".

Sin embargo, ha dicho que, tras recibir algunas multas, la empresa preguntó al club quién los utilizaba para notificarles, y nunca le comunicaron que lo hiciera Pernía.