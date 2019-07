Revilla abordará con el Rey el "desastre" de unas nuevas elecciones

Publicado 16/07/2019 13:05:43 CET

El presidente cántabro tiene "claro" que Sánchez no va a "meter en el Gobierno" a Iglesias y cifra en un 80% la posibilidad de volver a las urnas

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), trasladará este viernes al Rey Felipe VI su preocupación por el "lamentable" panorama político actual en España, con el que "estamos abocados al desastre de unas nuevas elecciones", que es "lo peor" que podría ocurrir y para lo que cree que hay un "80 por ciento" de posibilidades.

Así lo ha expuesto el regionalista este martes a preguntas de los periodistas a propósito de su reunión con el monarca, el 19 de julio a las 11.00 horas en el Palacio de la Zarzuela.

En la audiencia, que se enmarca dentro de la habitual ronda de contactos del jefe del Estado con los presidentes autonómicos al inicio de la legislatura, el mandatario cántabro cree que el Rey les va a preguntar y "sondear" por su visión del panorama político actual en el país.

Así, en esa protocolaria entrevista, Revilla trasladará al Rey que ve a los españoles abocados de nuevo a las urnas, en una cita en la que podría "pasar de todo" ya que gente que ha votado podría no hacerlo y se daría así la "sorpresa" de que no se llega ni a la "mitad" de la participación, lo que sería "muy negativo" para la democracia de nuestro país.

Pero "no veo otra salida" a la coyuntura actual, ha apuntado Revilla, que tiene "claro" que el secretario y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no va a "meter" en el Gobierno al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En este sentido, el jefe del PRC -que en abril consiguió su primer diputado en el Congreso- ha aludido a las "exigencias" de la formación morada, y considera "complicado" que el presidente en funciones atienda ciertas reivindicaciones de un partido con el que, en algunas cosas y según ha dicho, "choca frontalmente".

Y de todas las siglas en general, y del PP y Cs en particular, el regionalista ha criticado la "falta total de miras de Estado" de no abstenerse para que gobierne la lista más votada (PSOE), más cuando no hay ninguna "alternativa".

Esto genera una coyuntura que están "pagando los ciudadanos", pues la ausencia de Ejecutivo central hace que las comunidades autónomas estén dejando de percibir dinero de las arcas centrales, 135 millones en el caso de Cantabria, que no son para construir "polideportivos" o "carreteras", sino para ayudar a la "gente más necesitada", como los que perciben la Renta Social Básica o personas dependientes.

RONDA DE ENTREVISTAS

Miguel Ángel Revilla no será el único presidente regional que se verá con el jefe del Estado durante la semana. Así, el jefe de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se entrevistará con Felipe VI el miércoles, 17 de julio, a las 17.30 horas.

Le seguirá, el jueves 18, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con quien el monarca se reunirá a las 16.30 horas.

De igual modo, el viernes, 19 de julio, a las 12.00 horas será el turno del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una hora después de la reunión con el presidente cántabro.