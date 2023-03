Revilla aclara que solo habló de la marcha de Aspla como "hipótesis" y pide "cordura" a la Dirección y al comité

El presidente confía en que ambas partes se sienten y cedan cada una en algo para poder llegar a un acuerdo y acabar con la huelga



SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha aclarado que solo habló de la posibilidad de que Aspla abandone Cantabria como "una hipótesis" que espera que "nunca se produzca" y, para ello, ha pedido "cordura" a la Dirección de la empresa y al comité para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga, algo para lo que, a su juicio, hacen falta "cesiones" por las dos partes.

Así se ha pronunciado Revilla después de que el comité de empresa haya criticado que dijera que podía "haber riesgo" de que la empresa abandone sus instalaciones en la comunidad si la huelga, que está a punto de cumplir 50 días, continúa "indefinidamente" lo que --dijo-- supondría una "auténtica catástrofe para Cantabria y para Torrelavega".

"Yo creo que como presidente digo lo que tengo que decir y seguramente que no gustará a ninguna de las partes", ha afirmado Revilla, quien ha apuntado que las declaraciones criticadas fueron para responder a preguntas de los medios acerca de si podía haber riesgo de deslocalización. "Pues claro, siempre pueden existir riesgos", ha reiterado.

Revilla ha afirmado que "si las cosas no se arreglan nunca, pues todo es posible en esta vida" y ha reconocido que le "preocupa" solo el pensar en una hipotética marcha de una empresa "emblemática" de Cantabria como Aspla, algo que "espera que no ocurra" porque confía en que las dos partes de la negociación (Dirección y comité) tengan la "cordura suficiente", se sienten y "cedan algo" las dos para llegar a un acuerdo porque "esto no es bueno para nadie".

"Y hablo de cesiones de las dos partes. La empresa tendrá que ceder algo en las exigencias (del comité) que ahora son para ella inausumibles y los trabajadores también. Porque si hay posturas cerradas, si no se llega a un acuerdo, pues esto no puede traer muy buenas consecuencias", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras intervenir en una jornada de trabajo de su partido, el PRC, con los candidatos municipales.