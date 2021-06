Revilla confía en que La Pasiega y el MUPAC entren en el reparto de los fondos europeos

Cantabria ha presentado un argumentario adicional al proyecto de La Pasiega sobre "evitar el cambio climático" y está "expectante"

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "confiado" en que La Pasiega y el MUPAC entren en el reparto de los fondos europeos y ha señalado que "no faltará mucho" tiempo en conocer cuáles serán finalmente los proyectos elegidos.

"Yo las impresiones que tengo son muy buenas", ha trasladado Revilla en declaraciones a la prensa, tras mantener este lunes un encuentro con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nada Calviño, con la que ha vuelto a tratar los proyectos de Cantabria para el reparto de dichos fondos.

Revilla ha reiterado que para el Ejecutivo autonómico los proyectos de "especial interés" que optan a los fondos de la Unión Europea (UE) son La Pasiega y el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC).

Asimismo, ha asegurado que "todos" los miembros del Gobierno central con los que se ha reunido hasta el momento creen que estos proyectos "encajan extraordinariamente" con los europeos. "Sería la sorpresa del siglo que estos dos proyectos no entraran en la financiación de esos fondos", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que tanto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su visita a Comillas, como las ministras Nadia Calviño y Carmen Calvo, durante anteriores encuentros, le trasladaron que estos proyectos les había "encantado".

En el caso de La Pasiega, el presidente cántabro ha señalado que se solicitó un argumentario adicional al proyecto para "hacer hincapié" en lo que recomienda Europa como 'proyectos prioritarios', en relación a "eliminar la circulación por carretera y favorecer el transporte marítimo, así como la electrificación", es decir, líneas que tienen que ver con "evitar el cambio climático".

Según Revilla, el Ejecutivo autonómico ya ha añadido toda la documentación requerida y en la actualidad está "expectante". "Para mí sería una sorpresa increíble que estos dos proyectos no saliesen", ha reiterado el presidente, que ha recordado que ha mostrado a la ministra el lugar en el que irá instalado el museo.

"Yo las impresiones que tengo son muy buenas, son muy receptivos a estos proyectos, que los hemos trabajado mucho y hemos insistido mucho", ha subrayado Revilla, para quien sería "una sorpresa increíble" que estos proyectos no entraran en dicho reparto "después de todo lo que han dicho y han pregonado aquí". "En política puede ocurrir de todo", ha apostillado.

Así, se ha mostrado "confiado" en el centro de protones de Valdecilla, que se adjudica este año, como el MUPAC y La Pasiega, los "tres pilares", además de "otros proyectos" que espera que salgan.

Cuestionado sobre la fecha en la que se conocerá si estos proyectos son o no aceptados, Revilla ha apuntado que la ministra no le ha dicho una fecha concreta, pero ha señalado que "no faltará mucho".

"Ahora es el momento en el que llega la hora de la verdad", ha trasladado el presidente, para quien en el proyecto de La Pasiega lo relevante es hacer la intermodal, que es el coste "más importante" del proyecto, a cargo de Adif, y que, aquella, a su vez, tenga los fondos europeos.

En este sentido, ha avanzado que también va a mantener un encuentro con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que está "al tanto" de dicho proyecto.

Así, Revilla ha reconocido no estar "tranquilo" respecto al futuro de estos proyectos con fondos europeos, pero ha indicado que está "ilusionado" y cuenta con "argumentos" para pensarlo. Del caso contrario, el presidente cree que se hubiese dicho desde el principio que los proyectos "no encajan".

"Estoy hablando con quienes tienen que decidir estas cosas, sería una grandísima desilusión que esto no saliese después de lo que han dicho todos", ha sentenciado el presidente, que no se puede "imaginar" ni "explicar" que Cantabria se quedara sin estos proyectos, cuyo tema está "bien encauzado" y ya "no depende" del Gobierno regional.