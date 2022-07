Revilla, convencido de que el PRC ganará las próximas elecciones autonómicas

Avisa de que para apoyar los PGE del próximo año el PRC pedirá que incluyan los 33 millones que restan de la deuda de Valdecilla

RIBAMONTÁN AL MAR, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado convencido de que su partido volverá a ganar las próximas elecciones autonómicas porque tiene el "mejor equipo". "Ya quisiera Pedro Sánchez tenerlo", ha aseverado.

Así lo ha dicho este domingo en su intervención en la XXVII Fiesta del PRC, que se ha celebrado en Latas (Ribamontán al Mar), donde el regionalismo cántabro se ha vuelto a reencontrar en su cita tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia.

Allí, Revilla ha presumido de historia del partido, una formación con 44 años de historia (nació en 1978), 22 en el Gobierno de la comunidad autónoma, aunque siempre en coalición (8 con el PP y 16 con el PSOE, su socio actual), y de los logros conseguidos en estas décadas, entre ellos el de recuperar el nombre de Cantabria y ser una autonomía.

"Creo que ha merecido la pena lo que hemos hecho. Tanto sacrificio para que sea una realidad de la que sentirnos orgullosos", ha dicho Revilla, que ha recordado a algunos regionalistas históricos que han fallecido, como Rafael de la Sierra, su "contrapunto" en la forma de ser y con el que hizo "tándem"; el exalcalde de Laredo Santos Fernández Revolvo, "su refugio" en los "momentos malos" y quien le animaba a seguir adelante, o el más recientemente fallecido Severiano Ballesteros Lavín, que murió a finales del año pasado siendo regidor de Marina de Cudeyo.

"Cuando uno se aproxima al final y cuando van a caer en enero 80 años, uno se pone nostálgico y recuerda a gente que me ha acompañado desde el primer día y la pena es que ya no están con nosotros", ha dicho.

Revilla ha afirmado que el PRC es un "gran partido" y "no una burbuja" como otros que "creen que va a tocar el poder mañana y luego desaparecen".

Ha asegurado que el PRC es ya "inamovible", tanto en Cantabria, como en Madrid, donde, según ha dicho, no solo está "coyunturalmente" sino "para quedarse".

También ha presumido de la "unidad" del partido, que es una "piña", pero "democrática". "Aquí no hay fisuras, ni somos una caja de grillos, no como otros partidos que se matan entre ellos", ha insistido.

Además, el líder regionalista ha sacado pecho también del equipo con el que cuenta, entre consejeros, parlamentarios nacionales --el diputado José María Mazón y José Miguel Fernández Viadero-- y autonómicos (14) y alcaldes.

A su juicio, el Gobierno liderado por los regionalistas ha logrado "salvar los muebles bien" en una legislatura marcada primero por la pandemia y ahora por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y de cara al futuro, donde nadie puede predecir que pasará en 6 mesess, según ha dicho, ha preferido mantener el "optimismo" aunque la oposición le haya "puesto verde" en el Parlamento por esa actitud. "Parece que hay algunos que están deseando que llegue el desastre, que igual llega", ha dicho.

Sin embargo, ha insistido en que él tiene que "intentar mirar con optimismo" ya que, a su juicio, Cantabria "está bien", al menos "mejor" que en el conjunto de España.

Pese a su optimismo, no ha cerrado la puerta a que el escenario empeore si la contienda en Ucrania continúa. "Si hay más guerra igual hay que volver a plantar patatas en toda Cantabria y no solo en Valderredible", ha dicho.

Sin embargo, Revilla cree que en los regionalistas, en su tarea de gestión, "están haciendo lo que tienen que hacer". "Si vienen mal las cosas pues habrá que aguantar y apechugarlo pero hay que tener un poco de confianza de que en este mundo haya una mente clara que diga esto no puede seguir así", hha dicho.

Para poder acabar la guerra en Ucrania, cree que "habrá que hablar" con el "psicópata" y "dictador" de Vladimir Putin porque, según ha señalado Revilla, "ese no se va a ir de ahí a cambio de algo".

"Algo habrá que negociar, no armas, armas y armas y guerra. Habrá que negociar algo. No sé, pero hay que negociar, no se puede llevar por delante a todo un mundo y sobre todo a la gente que más lo necesista, porque en una crisis de esta, quien lo pasa mal es que el anda mal, el que tiene problemas", ha señalado.

Pese a la incertidumbre sobre el futuro, cree que "hay datos para el optimismo", como son el número de afiliados a la Seguridad Social, el más alto desde 2008; que el PIB en el primer trimestre del año haya crecido un 1,4%, muy por encima del 0,2% a nivel nacional; que la industria crezca seis puntos por encima de la media nacional y las perspectivas de que 25 empresas tengan previstos 2.200 millones de inversión privada previstos en 3 años, las perspectivas sean "magníficas"; las inversiones en el puerto, o los datos de ocupación turística en la comunidad, que ya son del 90 por ciento.

Además, ha recordado que están ya "en marcha" proyectos como el polígono de La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología, que están dando pasos administrativos pero aún sin comenzar las obras, y también va a ser una realidad la protonterapia.

EL VALOR DEL PACTO CON EL PSOE Y LA DEUDA DE VALDECILLA

También Revilla, en su discurso, ha reivindicado la utilidad del pacto con el PSOE, que, a su juicio, ha servido para que la alta velocidad a Cantabria ya esté en obras después de que antes todos los presidentes de Españan hayan venido a Cantabria con "toitulares" pero que "no han movido una piedra hasta ahora".

También "gracias" al pacto han comenzado las obras del Desfiladero de la Hermidad o se está pagando la deuda del Estado con Valdecilla.

Revilla ha recordado que solo faltan para saldar esa deuda 33. "Ya sabes Mazón que hay que hacer para apoyar los Presupuestos (Generales del Estado) del año que viene, que pongan los 33 que falta y se acabó".

Tras el discurso de Revilla, los asistentes a la Fiesta podrán degustar un buey asado al estilo cántabro, té y orujo de Liébana.

Ya por la tarde, podrán disfrutar de deporte rural, una actuación de los Hermanos Cosío y de Esteban Verdeja, además de una chocolatada con sobaos.